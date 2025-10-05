CAMEROUN :: 7e journée de campagne du SDF:Joshua Osih lance officiellement sa campagne dans le Grand Nord :: CAMEROON

Le candidat du SDF Social Democratic Front (SDF) Joshua Osih, affirme qu’il s'engage à proposer des solutions concrètes aux problèmes de pauvreté, d'analphabétisme et d'insécurité

Pour Joshua Osih, le sous-développement dans les régions du Grand Nord du Cameroun est une punition politique et il est temps de mettre un terme à celà.

Le candidat du Social Democratic Front a posé ses valises le 4 octobre 2025, dans le Grand Nord à Yagoua, avant de poursuivre sa tournée dans les localités de Touloum, Kaélé et Mokolo.

Selon Le Secrétaire National à la Communication, Henry KEJANG, "Cette région démeure l'une des plus vulnérables du pays, marquée par un taux de pauvreté alarmant et des conditions de vie extrêmement précaires. Plus de trois millions de personnes y souffrent de malnutrition, tandis que le taux d'analphabétisme dépasse 60% chez les personnes âgées de 15 ans et plus." (...)

"Au cours de sa tournée, l'Honorable Osih a visité plusieurs établissements scolaires qu'il connaissait déjà pour y avoir effectué des visites par le passé. Les réalités observées étaient bouleversantes: des salles de classe de fortune, conséquence directe des déplacements répétés dûs à l'insurrection de Boko Haram."

Face à des manquements divers constatés ici et là par le candidat du SDF à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, il a rappelé l'importance de son programme éducatif, qui prévoit la gratuité scolaire, de l'enseignement de base jusqu'au premier cycle du secondaire. Son message était clair:restaurer la dignité de ces communautés passe non seulement par une assistance immédiate, mais aussi par des investissements durables dans l'éducation et la protection sociale.

Pour lui, il faudrait "un plan Marshall pour remédier à la situation qui prévaut de ce côté", projet qui figure d'ailleurs dans le programme du SDF intitulé "Sauver le Cameroun"

Cette 7è journée de campagne a donc mis en lumière à la fois les réalités difficiles vécues dans l'Extrême-Nord et l'engagement du candidat du SDF à proposer des solutions concrètes aux problèmes de pauvreté, d'analphabétisme et d'insécurité

Le SDF a décidé de présenter un candidat à cette élection pour permettre à la jeunesse qui représente l’immense majorité de notre population, de saisir cette opportunité pour sortir du désespoir qui la tenaille depuis plus de trois décennies et prendre enfin ses responsabilités car l’heure est enfin venue pour elle de se lever massivement pour prendre en main son destin et stopper la chute de notre pays a-t-il conclu ses propos.

Le leader candidat du SDF à l'élection présidentielle continuera ce jour sa tournée dans la région du Nord, ensuite l'Adamaoua, l'Est, etc.

