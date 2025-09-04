-
© Camer.be : Paul Moutila
- 04 Sep 2025 13:40:10
- |
- 1108
- |
-
Achille Mbembe critique la marginalisation politique et l’exclusion au Cameroun :: CAMEROON
Dans une récente intervention, le philosophe Achille Mbembe a vivement critiqué la marginalisation de certaines figures politiques au Cameroun, notamment le professeur Maurice Kamto. Selon lui, le système en place tend à écarter ceux qui pourraient incarner une alternative crédible, limitant ainsi le pluralisme démocratique. Mbembe insiste sur l’importance d’ouvrir le dialogue politique à toutes les forces vives de la nation, sans exclusion tribale ou idéologique . Cette analyse intervient dans un contexte électoral tendu, où le ministère de l’Administration territoriale, dirigé par Paul Atanga Nji, affiche une intransigeance forte envers les opposants et les discours critiques .
Le philosophe souligne que l’objectif doit être de promouvoir une pensée libre et une participation citoyenne élargie, des valeurs qu’il défend à travers ses travaux académiques et sa fondation dédiée à l’innovation démocratique. Bien qu’il affirme ne nourrir aucune ambition politique personnelle, Mbembe entend contribuer à la réflexion collective pour une gouvernance plus inclusive . Cette position résonne avec les récentes mises en garde des autorités contre les « troubles » électoraux, alors que le gouvernement camerounais promet une réponse ferme aux tentatives de déstabilisation .
La fermeture croissante de l’espace public et les restrictions visant les médias et la société civile, dénoncées par Mbembe, sont également au cœur des préoccupations. Le ministre Atanga Nji a récemment averti que toute propagation de « fausses nouvelles » ou de discours de haine serait sévèrement réprimée . Pourtant, des observateurs internationaux s’inquiètent de l’utilisation de ces arguments pour museler l’opposition légitime.
Dans un pays marqué par des clivages ethniques et régionaux, les appels de Mbembe à l’inclusion et au dialogue contrastent avec la réalité d’un pouvoir souvent perçu comme autoritaire et répressif . Alors que le Cameroun s’achemine vers l’élection présidentielle d’octobre 2025, la question de l’ouverture démocratique reste plus que jamais d’actualité.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse
POINT DE VUE :: les + lus
Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 104593
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 205891
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 200949