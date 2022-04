CAMEROUN :: Assemblée Nationale : Pour une gestion opaque de 4 milliards, Les députés veulent entrer en grève :: CAMEROON

Les députés de la chambre basse du parlement dénoncent la gestion des 4 milliards de dotation en véhicule de alloués a la chambre. Des voix s’élèvent pour descendre dans la rue. Pendant qu’au dehors, le cholera progresse vers 3400 cas déclarés.

La chambre basse du parlement va-t-elle bientôt entrer en ébullition ? Les signaux sont au rouge et ils l’ont fait savoir. Sous le truchement du journal Info Matin qui écrit que «les députés veulent faire grève ». Et pour cause, Près 150 élus s’insurgent contre l’octroi, le 26 mars et en catimini, de véhicules de fonction aux seuls 23 membres du bureau. Alors que sur instruction du chef de l’Etat, 4 milliards avaient été débloqués pour doter en voiture tous les membres de la Chambre basse. Pis, des cadres du cabinet du Pan auraient indûment bénéficié de cette dotation dont la répartition s’est faite dans la plus grande opacité.

Cette information sur l’Assemblée nationale en proie aux revendications est partagée par le quotidien Mutations qui estime «Les députés dépités ». Une histoire de lutte des classes au sein la représentation nationale avec un zeste de gestion à tête chercheuse. De fait, Pendant que les membres du bureau de l’Assemblée nationale sont aux petits soins, le reste s’estime traité au rabais. Entre temps, le journal Emergence parle plutôt de «l’assaut de Cavaye contre les députés absentéistes ».

Et pourtant, sur le terrain les électeurs sont confrontés à un problème de santé publique. L’Epidémie de choléra avance, le quotidien Le Jour annonce «3400 cas déclarés dans cinq régions ». Bilan de l’épidémie entre les 21 et 27 mars dans le Centre, le Littoral, le Sud, le Sud-ouest et le Nord, précise.

Sur la vie des partis politique, le Rdpc-Kribi est dans la tourmente. Le quotidien La Nouvelle Expression informe que «Le maire et le sénateur se déchirent ». Le maire de la ville de Kribi, au cours d’une session ordinaire du conseil municipal, a accusé publiquement son mentor, Grégoire Mba Mba, d’être à l’origine des déboires de la communauté urbaine par des dettes laissées du moment où il était maire de l’ancienne commune urbaine. L’accusé était lui-même dans la salle.

Le Quotidien revient sue le mouvement OTS, Directives présidentielles, Mise en œuvre. Pour parler du « grand oral deJoseph Le ». Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Joseph-Le, sera face au grand Jury de la presse nationale et internationale ce mardi 05 avril 2022 à 15h. Lieu : nouvelle salle de conférence du ‘’ Club Minfopra ‘’ à Yaoundé. Au centre de ce point de presse : la mise en œuvre des directives du Chef de l’Etat, relatives aux revendications formulées par les enseignants, indique.

Le Quotidien EcoNews se penche sur «les dossiers chauds du nouveau Dg ». Depuis le 30 mars dernier, Patrick Eeckelers est le nouveau Directeur général d’Eneo désigné par le Conseil d’Administration. A l’immédiat, le belge doit assainir les finances, lutter contre la fraude, augmenter les capacités de production de l’entreprise, stabiliser le réseau, boucler les financements nécessaires aux investissements promis après l’extension de la concession jusqu’en 2031 entre autres. Bref il hérite des missions de son prédécesseur Eric Mansuy qui aura passé à peine 3 ans à la tête d’Eneo.