CAMEROUN :: AN 37 DU RDPC: KETCHA COURTES, NGALLE BIBEHE, EYEBE AYISSI, LES MILITANTS DU PRESIDENT :: CAMEROON

L’an 37 du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé s’est déroulé loin du faste habituel. Sans tambours ni trompettes les militants du parti de la flamme se sont déployés. Avec à leur tête, des hommes liges.

Voici quelques clichés.



Ce 24 mars 2022, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) la célébration de l’anniversaire du Rdpc dans la section Ndé-nord a été une occasion pour les militants d'exprimer leur gratitude au chef de l'État, et surtout l'engagement des responsables politiques de Bangangté, à repositionner le Ndé comme champs du Président National, bastion fidèle, loyal et imprenable du Rdpc.



Le discours de la Présidente de la Section RDPC du Ndé-nord, la reine mère Célestine Ketcha Courtès, sera un bilan des réalisations du Rdpc à Bangangté en particulier et dans le Ndé en général. Son discours donnera de comprendre que sur le plan de l'éducation, la santé, la sécurité, du développement de la paix et de la stabilité, le Ndé est fier de sa fidélité au Rdpc.

Célestine Ketcha Courtès a appelé à la paix à l'unité et à l'engagement de tous et de chacun pour une mobilisation totale derrière le Président de la République. Elle condamnera le militantisme de circonstance, et invitera ceux qui traînent le pas à intégrer la locomotive du développement qui est est orienté par la boussole visionnaire du chef de l'État. En félicitant les bureaux des sous sections, des comités de Base et des cellules pour leur brillante élection elle va leur demander s’ouvrir grands les bras pour accueillir et travailler avec leur frères et sœurs qui n’ont pas eu le bonheur d’avoir la confiance des militants.



An 37 du Rdpc à Edea : «Ngalle Bibehe en Maestro pour Paul Biya ». Le journal L’Elite révèle

qu’En l’absence du président Louis Yinda empêché, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, fort de sa posture de Vice-président de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc dans la Sanaga-Maritime, supplantant ex cathedra les discours clivant dont le seul but est d’affaiblir l’honorable percée du Rdpc ici, a sonné le tocsin de la fraternité, de l’Unité, de la Paix. Telle est la substance du message de victoire et de fidélité au Président Paul Biya, qu’il a délivré à ses frères et camarades venus massivement célébrer avec lui, le 37ème anniversaire du parti du

flambeau ardent...



Le journal Forum Libre parle de la Présidentielle anticipée et la candidature de Paul Biya : «La Lékié et Eyebe Ayissi insistent ». Pour le journal, Alors qu’ils avaient émis ce vœu le 30 octobre 2021, les militants et sympathisants du Rdpc du département de la Lékié, cette fois ci accompagné des militants de l’Upc, du Fdc et de l’Andp, ont encore lancé un appel pour le soutien de la candidature du président Biya à la magistrature suprême autour d’une élection présidentielle anticipée avant 2025. C’était le 24 mars 2022 à la maison de parti de Monatélé à l’occasion de la célébration de l’an 37 du Rdpc, sous la présidence d’Henri Eyebe Ayissi.

Dans le Noun : Le National parle d’une «Détonante mobilisation de Njoya Zakariaou ». A Foumban, Chef-lieu du Département du Noun, le Chef de la délégation du Comité central le ministre Nji Njoya Zakariaou a profité de cette opportunité pour encourager ses camarades à rester unis

derrière Paul Biya...