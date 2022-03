CENTRAFRIQUE :: DIALOGUE: PLUS DE 600 RECOMMANDATIONS FORMULEES POUR RAMENER LA PAIX ET LA SECURITE :: CENTRAL AFRICAN

En République centrafricaine s'est tenu le dialogue républicain, promis de longue date par le président Touadéra et censé mettre un terme à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs décennies. Un dialogue pour ramener la paix et la sécurité, qui se déroule sans les groupes armés, dont les principaux leaders sont au Tchad, et les poids lourds de l’opposition qui ont choisi de boycotter la rencontre. Après la phase de travail en commission, les débats en plénière se sont ouverts jeudi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Selon de nombreux experts et forces démocratiques centrafricaines, ce dialogue républicain est une belle opportunité pour obtenir une indépendance totale, non seulement d'un point de vue formel, mais aussi d'un point de vue pratique. Le dialogue républicain en Centrafrique s’est terminé ce dimanche 27 mars 2022. Une semaine de discussions, 450 participants, et au final, 600 propositions. Près de 600 propositions ont donc été retenues à l’issue de cette semaine de discussion.



Cette semaine de discussions, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à Bangui, les participants ont formulé des recommandations générales. Il s’agit de réviser les accords bilatéraux et multilatéraux, élaborer et proposer un avenant sur certains aspects économiques et financiers de l’accord de siège avec la MINUSCA, renforcer l’armée, réformer les institutions électorales, trouver de nouvelles recettes pour les finances publiques, observer l’application […] des dispositions des articles 13 et 16 de la Convention de Vienne de 1961 relative au décanat entre la République française et la République Centrafricaine. Pour vérifier l’application de ces mesures, le dialogue propose la création d’un organe de suivi rattaché à la présidence.



Il convient également de noter que parmi ces suggestions, il s'agit de mettre en place un programme national d’éveil citoyen pour développer une confiance nationale afin d’accroitre l’amour de la patrie, de demander la déclassification des secrets défenses sur la mort du Président fondateur de la RCA, Barthelemy Boganda. Par ailleurs la question de l'embargo sur les armes imposées au pays en 2013 a également été un sujet de discussion lors du dialogue, et ils ont également suggéré d'exiger sa levée totale, pour la défense et la protection du peuple et du territoire centrafricain.

Le président centrafricain a estimé que les travaux ont été caractérisés par « la franchise, la courtoisie et la tolérance » pour aboutir aux recommandations faites.



« Il est irresponsable de se calfeutrer derrière des arguments fallacieux pour refuser le dialogue, abandonner le peuple qu’on prétend servir, à la veille d’un grand rendez-vous de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de la prospérité », a relevé, dimanche, le président Touadera.

« La porte du dialogue vous reste grandement ouverte », a-t-il réitéré à l’opposition centrafricaine.

Les partis de l’opposition ont refusé de prendre part au dialogue car le gouvernement n’a pas invité les mouvements rebelles.

Pour sa part, Albert Yaloké Mokpeme, porte-parole de la présidence, a affirmé : « Le président a toujours dit qu'il ramènerait la paix dans ce pays avec le dialogue, toutes les recommandations sont essentielles ».