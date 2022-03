CENTRAFRIQUE :: La position de la « Jeunesse Panafricaniste » sur la Constitution de la RCA. :: CENTRAL AFRICAN

Au cours d'un entretien exclusif réalisé le 17 mars 2022, avec la Radio Centrafricaine LengoSongo, le coordinateur du mouvement « Jeunesse Panafricaniste » a exprimé à travers son coordinateur, M. Wilfried Balogbia, qu'il faut, après le dialogue républicain, que le des citoyens centrafricains se lèvent et demandent à la Cour constitutionnelle de revoir la constitution du 16 mars 2022, afin de créer une nouvelle République.

Le Coordonnateur du Mouvement « Jeunesse Panafricaniste », M. Wilfried Balogbia, a commencé l'interview par la situation sociale et politique actuelle dans le pays. Selon ses analyses, il l'a jugée tout à fait positive, sur la base des efforts déployés par le Président de la République, M. Faustin Archange TOUADERA, qui ont déjà porté leurs fruits, et la meilleure preuve pour lui est qu'il n'y a plus de rébellion dans le pays, comme par le passé, la question de l'impunité a été abordée, et le pays connaît une remarquable développement dans le développement social et économique

Pour ce dernier, « après ce dialogue, il faudrait qu’on puisse écarter la question de la mise en place d’un Gouvernement d’Union Nationale (GUN). C’est là où le problème se lève à tout moment. Donc, pour ma part, après ce dialogue, il faut que tous ceux qui ont commis de mal au peuple centrafricain soit traduit devant la justice », a-t-il relevé.

« En tant que président de la Jeunesse Panafricaine, je suis à la une pour demander à la Cour Constitutionnelle pour qu’elle puisse réviser la Constitution de notre pays. Car, le premier mandat du président Touadéra a été dicté par la France à travers la Constitution du 30 mars 2016. Mais, son premier mandat, c’est qu’il a démarré maintenant ! Il faudrait que la Cour Constitutionnelle puisse réviser la Constitution afin de permettre au président Touadéra de faire de la RCA une nouvelle République », a souligné Wilfried Balogbia.

Et d’ajouter que son mouvement est en train de réfléchir pour organiser une série des rencontres dans les arrondissements afin de sensibiliser les Centrafricains pour leur dire « attention, il faut réviser les choses » ! Car, poursuit-il en ces termes, « les opposants en République centrafricaine sont au nombre de combien ? Moi je qualifie ces opposants comme les Sous-préfets de la France. Ils existent pour faire la volonté de la France. Ceux-là, les Centrafricains ne les considèrent même pas » !

En conclusion, le chef du mouvement de la jeunesse Panafricaniste a souligné que le dialogue républicain tant attendu par tous les Centrafricains, qui a effectivement commencé le 21 mars jusqu'au 27 mars 2022, que les groupes armés n'y participeront en aucun cas, et c'est selon aux décisions rendues par les autorités du pays.