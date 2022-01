CAMEROUN :: Can TotalEnergies 2021 : UBA, Partenaire de la construction des infrastructures sportives :: CAMEROON

UBA Cameroun a été la principale institution financière impliquée dans les préparatifs de la CAN 2021 dont le coup d’envoi a été donné le dimanche, 9 janvier 2022. La Banque de l’année 2021 au Cameroun et dans plusieurs autres pays d’Afrique, a apporté son concours financier pour la construction du Complexe sportif d’Olembe à Yaoundé, et du Stade ultra-moderne de Japoma à Douala.

Complexe sportif d’Olembe

UBA Cameroun a permis au Gouvernement camerounais, au travers d’une ligne de crédit, de débourser 15 % de la somme totale requise pour la construction du complexe sportif d’Olembe, permettant ainsi le lancement effectif des travaux.

Le complexe sportif d’Olembe est une infrastructure multifonctionnelle occupant une superficie de 34 hectares, au quartier Olembe à Yaoundé, à environ 13 km du centre-ville. C’est la plus grande infrastructure sportive du Cameroun, et la neuvième en Afrique.

Le Complexe Sportif de Japoma

UBA Cameroun a également participé au financement de la construction du Complexe multisport de Japoma, dans la ville de Douala, à hauteur de 284,48 millions de dollars américains. La Banque a à cet effet émis des cautions et garanties, ainsi qu’un crédit à court terme.

Le Complexe sportif de Japoma est situé au quartier Japoma à Douala. Il est constitué d’un stade multifonctionnel de 50 000 places. Le Complexe sportif de Japoma a abrité les matches du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2021 et accueille également certaines rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021.

UBA Cameroun a remporté le prix de la Banque de l’année 2021 décerné par le magazine « The Banker », une publication du Financial Times londonien, traitant principalement de l’actualité dans le domaine de la finance. Selon l’Administrateur Directeur Général d’UBA Cameroun, Jude ANELE, UBA a été classée parmi les banques d'importance systémique (BIS) et compte parmi les quatre meilleures banques du Cameroun en termes de total d’actifs. Pour cela, UBA Cameroun reste déterminée à accroître la portée de sa collaboration en soutenant le gouvernement du Cameroun dans sa marche vers l’émergence. UBA est impliquée dans plusieurs projets de développement infrastructurel dans le pays. La banque est un partenaire incontournable du financement de l’économie camerounaise, au vu des multiples concours mis à la disposition des entreprises et sociétés parapubliques

Pour mémoire, UBA lance ses opérations au Cameroun en 2007. Aujourd’hui, la banque est présente dans 7 des 10 régions du Cameroun.