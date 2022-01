CAMEROUN :: EMMANUEL FRANCK BIYA :: CAMEROON

Très discret, fuit les médias et n’a jamais accordé d’interview. Sur les 49 gouvernements formés sous l’égide du président Biya depuis 1975, il n’y a jamais participé, n’a jamais brigué de mandat politique et ne figure dans aucun organigramme officiel.



En Afrique c’est la mode avec les fils des présidents qui généralement occupent les fonctions de ministre de la coopération pour le fils de Sassou, ministre du pétrole en Guinée Equatoriale, Tchad, au premier plan au Gabon ,dans le p[pétrole en Angola, etc…Des fils des pontes du régime à des postes nominatifs dans les entreprises publiques et institutions au Cameroun ,le nom de Franck Biya est cité dans l’exploitation du bois, avec une société fondue parmi la centaine d’entreprises du secteur.

Un secteur d'activité dominé hier par le français Rougier, aujourd’hui par les asiatiques .Franck Biya n'est cité que dans le bois alors que ses cousins directs sont dans le diamant, l’or avec des gigantesques concessions minières, sans oublier les marchés publiques. Nous avons vu au Cameroun des fils de généraux et ministres dans de gros projets de gisements de bauxite.



Très influent auprès de son père comme en témoigne le magazine panafricain Jeune Afrique, il serait selon le journal de Bechir Ben Yahmed à l’origine des nominations aux impôts de Modeste Mopa Fatoing l’homme qui a révolutionné les impôts au Cameroun ,Alamine Ousmane Mey qui en 2016 recevait en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) le Trophée 2016 de Meilleur ministre des Finances africain pour sa contribution au développement socioéconomique de son pays. Ousmane Mey avait été muté en 2018 au MINEPAT pour réguler les projets qui en majorité étaient immatures et d’éléphants blancs.



Contrairement à son père entouré d ’ administrateurs civils et universitaires , Franck Biya compte dans son cercle proche, des technocrates et financiers a l’instar d’Acha Leke, camerounais né en novembre 1972,qui siège depuis le mois de mai 2020 au Shareholders Council de McKinsey, et un des cofondateurs de l'African Leadership Academy, une école de Johannesburg destinée à se substituer aux écoles occidentales, puis de l'African Leadership Network, un réseau de décideurs africains.



Depuis son retour au Cameroun en 2020, il est très proche de son père, ce dernier trahi par certains parmi ses collaborateur. Des collaborateurs du président Paul Biya qui pour satisfaire leurs boulimies financières, ont torpillé sa vision qui était à travers les grandes réalisations, de faire du Cameroun un ilot de paix et de prospérité.

Albin Njilo