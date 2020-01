AFRIQUE :: FALLY IPUPA HOSPITALISE: SON ÉPOUSE NANA KETCHUP INVITE LES FANS A LA PRIÈRE... :: AFRICA

Suite au malaise et l’hospitalisation du chanteur congolais Fally Ipupa à Abidjan en Côte d’Ivoire puis à Paris en France, sa femme a invité les fans à rester en union de prière pour le rétablissement de son époux.



A Abidjan pour des spectacles entrant dans le cadre de sa tournée africaine, Fally Ipupa a eu un malaise pour lequel il a été hospitalisé d’urgence.

Une situation qui compromet d’ores et déjà la tournée africaine de l’artiste-chanteur congolais, entamée début décembre 2019. Après son hospitalisation à Abidjan le 31 décembre 2019, il a été évacué en France pour une meilleure prise en charge médicale.

Mais très inquiète pour l’état de santé de son époux, l’épouse de Fally Ipupa a sollicité l’aide des fans pour une union de prière pour l’artiste: «Nous demandons vos prières, votre artiste qui est mon mari est gravement malade», a écrit Nana Ketchup l’épouse de Fally Ipupa.

Pour rappel, Fally Ipupa a entamé sa tournée africaine le 6 décembre 2019 au Gabon et voudrait visiter 12 pays africains et livrer 20 concerts. Après le 17e spectacle à Abidjan, il devrait se rendre à Kigali au Rwanda, puis à Goma en Rdc et le 1er janvier 2020 à Bujumbura au Burundi. Même si son état de santé ne lui permet pas d’honorer à ses différents rendez-vous, il pourrait, si tout va bien, livrer un concert live le 28 février 2020 en France.