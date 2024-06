CAMEROUN :: Après 2004, l’artiste Papillon sera candidat à la présidentielle 2025 :: CAMEROON

L’artiste prépare avec engouement sa candidature pour la présidentielle 2025 dans son pays. En 2004, il avait déjà osé avant de voir son dossier de candidature rejeté par le Ministère de l'administration territoriale (MINAT). Cette fois pourrait-elle être la bonne ?

Maréchal Papillon est décidé de challenger ces nombreux autres candidats qui toquent au portail du Palais d'Etoudi encore bien occupé par "L'homme-Lion", au pouvoir depuis 42 ans.

Bien connu pour la qualité originale de son œuvre et aussi son style langagier s'est confié alors qu'il vient de faire condamner le maire de son arrondissement, à savoir le maire de Douala V, pour diffamation, calomnie et refus d'exécuter une décision de justice.

Ainsi pour l'artiste président du Comité musical de lutte contre la piraterie (CMLCP) qui œuvre depuis 2003 pour la défense des droits des artistes, « Les lois ne sont pas les loisirs " et " Le droit ne saurait être maladroit ".

Le père du Sakissa, ce rythme dont il est le créateur, a déjà constitué son équipe de campagne qu'il dit devoir révéler en temps opportun à l'occasion d'une conférence de presse à Yaoundé, non loin du Palais présidentiel qu'il convoite désormais.

En attendant, Maréchal Papillon appelle de tout cœur les Camerounaises et les Camerounais du terroir et de la diaspora, à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales afin, dit-il, " passer de la misère à miséricorde "

Entré en musique dans la seconde moitié des années 80, après des études bien accomplies en Électricité et Bâtiments, Maréchal Papillon a bâti sa carrière sur un rythme entraînant (Sakissa) et un orchestre dont il est aussi le fondateur (Pizza Dance International).

Il fut découvert en 1989 par un mastonde de la musique camerounaise, Guy Lobe désormais de regrettée mémoire. Et celui-ci l'accueillera par la suite à Paris alors que le jeune Papillon y dépose sa valise remplie de chansons en maquettes. C'est le départ d'une véritable carrière faite de tubes : L'amour et la misère, Gazon synthétique, Cacao-Café, Laver sans délaver, Monsieur le Nettoyeur, Ali Bomayé , bref, une vingtaine d'albums en solo sans compter de nombreuses collaborations en featuring avec des icônes comme Manu Dibango, Papa Wemba, Salif Keita, Meiway ou en tant qu'arrangeur et producteur.