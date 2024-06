AFRICA 24 en Faillite Malgré les Investissements Massifs du Cameroun :: CAMEROON

En 2012, la République du Cameroun a conclu un partenariat stratégique avec AFRICA 24, devenant actionnaire à hauteur de 10% de la société éditrice Afrimedia International, basée au Luxembourg. Cependant, malgré des investissements colossaux dépassant 30 milliards Fcfa, la chaîne est désormais en liquidation judiciaire. Cet article explore les détails et les conséquences de cette affaire.

1. Les Investissements Financiers du Cameroun

Entre 2010 et 2019, Yaoundé a versé plus de 26 milliards Fcfa (environ 40 millions d'euros) à AFRICA 24, principalement sous forme d'achats d'espaces publicitaires. Les engagements incluaient également des subventions pour couvrir les pertes et des injections de capitaux.

2. Défaillance Financière et Liquidation Judiciaire

Malgré ces soutiens financiers importants, AFRICA 24 a déposé le bilan et a été assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre le 4 juin 2024. L'entreprise doit des arriérés importants à l'URSSAF, témoignant de difficultés financières sévères malgré les aides gouvernementales.

3. Gestion Critiquée et Responsabilités Politiques

Au sein du gouvernement camerounais, la gestion des fonds alloués à AFRICA 24 est fortement critiquée. Des sources internes accusent une mauvaise gestion et des paiements bloqués, pointant du doigt des relations privilégiées influentes.

L'histoire d'AFRICA 24 met en lumière les risques associés aux investissements publics dans les médias et soulève des questions sur la responsabilité financière et politique. Malgré les efforts financiers substantiels du Cameroun, la chaîne n'a pas pu éviter la faillite, mettant en évidence les défis persistants dans la gestion des fonds publics et des entreprises médiatiques.