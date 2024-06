FRANCE :: RADIO TELE MADA LE NOUVEAU SIEGE DE LA CULTURE SUR PARIS

Ce fut un plaisir de participer hier à l’émission « L’Intégrale » sur Radio Mada, une émission fort intéressante sur la culture, l’art et les problèmes de société liés au développement personnel. En effet, les modératrices CAROLE BRENNER et SABRINA MOULIOM, qui animaient l’émission, ont montré tout leur talent de présentatrices, puisqu’elles ont incité chaque invité à découvrir un univers particulier de l’émission. Il est important de souligner la collaboration avec technique d’Alain Edoko. En un mot, ce fut une soirée qui explore la culture sous de nombreux aspects. Je vous invite vivement à apprécier cette émission sur ce lien. Une fois de plus, j’ai été ému car j’ai découvert un vaste monde, avec des voix nouvelles qui se révèlent comme des talents futurs, à l’instar de la chanteuse ODEEE, accompagnée de sa staff de manageurs.

Pendant 2 heures, s’est déroulée une émission intellectuelle, avec un parterre d’invités avides de plonger au cœur de l’art présent, tout entier dans sa dimension humaine. Sur ce plateau, composé d’écrivains, d’artistes peintres, de chanteuses, de stylistes et de viticultrices, un échange dans tous les domaines du savoir a eu lieu. C’est d’abord Sabrina Mouliom, coach de vie, qui a ouvert la soirée avec une réflexion éthique sur les relations humaines. Elle a donné des conseils sur la nécessité d’avoir des relations avec des personnes qui partagent vos valeurs et peuvent vous aider à progresser, surtout sur le plan professionnel. Pour être à l’aise dans un projet, il faut être ouvert, ne pas être figé mais cependant savoir s’entourer avec des personnes qui ont le même système de valeurs que vous.

Beaucoup trop de personnes dans le monde ne veulent pas évoluer et souhaitent que les autres changent, sans prendre conscience que la vraie vie se construit avec ceux qui ont des idées positives. Ensuite, ce fut au tour de la chanteuse ODEEE de parler de son parcours musical. L’artiste, poète dans l’âme, nous a émerveillés par ses réponses passionnées sur sa carrière, qui s’annonce prometteuse. Elle a émerveillé la salle avec ses trois passages, dotée d’une sensualité allumeuse, ODEEE est un pur produit du présent et de l’avenir. Dans ses chansons, elle se donne avec générosité, comme cet esprit qui s’offre pour notre bonheur et surtout pour l’honneur de sa Côte d’Ivoire et du Togo, pays qui lui sont chers.

Puis ce fut à mon tour de présenter mon roman « Le Retour du Roi Douala Manga Bell » (prix du meilleur roman africain de la diaspora, prix du meilleur roman camerounais de la diaspora, prix du ministère de la Culture et de la Communauté urbaine de Yaoundé au Cameroun). L’émission a continué avec l’arrivée de Madame KARELLE, légèrement en retard en raison des difficultés de stationnement à Paris. Cette dame industrielle, originaire de Carcassonne, possède un champ de vignes et produit un excellent vin qu’elle distribue à travers le monde. C’était vraiment merveilleux de voir cette dame démontrer sa résilience face aux obstacles rencontrés dans ses investissements. Elle a rendu hommage à plusieurs personnes, notamment aux viticultrices de sa région qui l’ont accompagnée dans son projet.

Sa passion pour le vin est frénétique. Toute cette ambiance est dirigée par Carole Brenner, qui anime son émission avec une sobriété étincelante. Carole est une dame intellectuellement organisée, suffisamment outillée pour faire face aux contradictions des invités. Elle maîtrise parfaitement son sujet. À chaque prise de parole, elle recadre l’émission, organise les débats et relance avec pertinence toutes sortes de nuances. Nous sommes ici dans le journalisme empreint d’une grande sensibilité poétique. Nous avons également noté la présence très discrète de Monsieur Brenner. C’était une grande soirée culturelle, et Radio Télévision Mada est un patrimoine culturel à préserver le pari des auditeurs, afin de leur éviter les heures de solitude.