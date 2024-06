CAMEROUN :: CE QUE MARC BRYS APPORTE AU SEIN DES LIONS INDOMPTABLES :: CAMEROON

Marc Brys a instauré un climat de sérénité et de paix. Le talent seul ne suffit plus aujourd’hui, et la paix au sein d’un groupe est essentielle. Cette paix, longtemps absente chez les Lions indomptables, est désormais présente, grâce à l’engagement de chacun. Même avec des joueurs de renom, la motivation reste primordiale. Brys a restauré la confiance dans le groupe, il a comblé ainsi une lacune importante qui manquait à cette équipe du Cameroun.

Il est évident que l’ancien staff avait semé le doute chez les jeunes joueurs quant à leur capacité à progresser. L’heure n’est pas à la propagande car le chemin continue, mais plutôt à la promotion du jouer ensemble. En quelques jours seulement, Brys a su insuffler une nouvelle énergie, les joueurs sur le stade créent des opportunités, Pourtant dans un récent passé, les Lions semblaient craintifs, comme s’ils étaient constamment sous la menace d’une réprimande.

Eto’o Fils faisait dans l’incantation semble dire la plupart des camerounais. Aujourd’hui, ce blocage psychologique a été brisé. L’ambition et la détermination ont refait surface, ce qui témoigne une certaine ténacité et une nouvelle orientation claire. Leur jeu rapide et précis, est en parfaite harmonie, avec la volonté de vaincre propre aux camerounais. Au cours du match de Samedi on sentait le but venir. Nous avons désormais devant nous une équipe et un staff bien dopés avec un esprit renaissant.

En football, la volonté et l’engagement personnel déterminent la victoire ou la défaite. Les Lions ont exhibé ces caractéristiques lors de leur dernier match. C’était la vraie la détermination et la persévérance. L’entraîneur a opté pour une approche tactique différente, inspirée du style brésilien. Les Lions ne gardent pas le ballon dans leur propre moitié de terrain, forçant le jeu à se dérouler dans le camp adverse. Cette stratégie, avec trois joueurs qui touchent le ballon avant de le faire passer la ligne médiane, met l’adversaire sous pression constante. Ce qui le contraint à courir après le ballon tout au long du match. C’est une tactique pugnace qui favorise l’efficacité et crée assez d’occasions de but.