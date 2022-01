France- Cameroun: CONFERENCE PREPARATOIRE DES ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA A PARIS

L’Association Renaissance du Peuple Sawa organise en partenariat avec les associations sawa, la Conférence Préparatoire des Etats Généraux du Peuple Sawa. Cet événement se tiendra le 05 février 2022 à la Bourse du travail de Paris (Salle Louise Michel)

3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris

12h00 - 17h00

Metro : République

Contact :

* Patrice EKWE EDIMO SILO : 06 31 34 38 49

* François LOKO-BILLE BETOTE : 06 47 97 07 78

* Charles Lebelge DJOMBI : 07 84 24 74 76

* Georges Merville MATEO : 07 82 92 15 31

* Jacky DALLE ESSAKA : 33 6 2134 0413

Si vous souhaitez participer, envoyez votre proposition de communication au plus tard le 02 février 2022 par mail au comité d’organisation, à l’adresse suivante : Email : peuplesawa@gmail.com

Elle comportera : Nom et Prénom, association, adresse électronique, titre de la communication, résumé (en duala, français ou en anglais).

PEUPLE SAWA

« Le territoire de vos ancêtres vous appartient et ils ne feront pas de vous ce qu'ils veulent dans votre pays ! »

CONFERENCE PREPARATOIRE DES ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA A PARIS

Evénement ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent donner une nouvelle dynamique à la Communauté Sawa, et préparer les générations futures. Ce nouveau temps fort réunira des représentants d’associations sawa, mais aussi l’ensemble des filles et fils sawa désireux d’un avenir meilleur pour la communauté. Ce seront les États généraux de la Communauté Sawa tout entière.

En effet, l’idée d’une telle conférence s’inscrit dans la droite ligne de la tradition du Ngondo depuis sa création, dont l’objectif était et reste toujours d’unir les filles et fils relevant des tribus constituant le Grand Sawa.

Dans la désignation Peuple Sawa, il faut comprendre le peuple de l'eau et des montagnes, tous les habitants sont des descendants directs des peuples qui ont créé les localités qui se situent dans les terres actuelles des régions du Littoral et du Sud-Ouest, une partie des régions du Sud, du Centre et de l’Ouest - allant de Campo à Mamfé et de Ngambé à Santchou. Il est admis qu´entre les entités désignées sous le vocable Sawa, les références culturelles sont les mêmes.

Aujourd’hui, Le processus des Etats généraux du Peuple Sawa vise à organiser une démarche de réflexion et élaborer des pistes d’actions dans le but du développement de la Communauté Sawa.

Nous estimons que ce peuple-là a besoin de la mobilisation de toutes et de tous. Il a besoin naturellement que ses forces vives, quelques soient leurs tribus se mettent au service de son développement et de l’épanouissement de ses populations. Il a besoin de la participation très active de toutes les élites compétentes de la Communauté Sawa : décideurs politiques et économiques, potentiels et expérimentés ; universitaires et chercheurs Sawa de l’intérieur ou de la diaspora ; étudiants sawa dont l'intérêt est affirmé pour la Communauté Sawa ; chefs d'entreprises, hommes d'affaires, etc. Nous sommes convaincus qu'une telle initiative permettra de maintenir les rapports d'un nouveau type jusque-là inconnus entre tous ces acteurs qu'ils auront créés. Car on ne saurait parler aujourd'hui de la Communauté Sawa ou de développement du Peuple sawa si à la base, toutes les idées culturelles, contributions économiques et politiques ne convergent pas : sans elles il n'y aura pas de projet de développement capable de propulser la Communauté Sawa vers un avenir meilleur. Il ne s’agit ni de politique, ni de religion. Il s’agit d’avenir et de bien-être.

Nous sommes le peuple, par nature divers et de toutes origines sociales, nous refusons d’être divisé en partis politiques ou autres - comme tout peuple, ce qui nous réunit, nous constitue, est notre sentiment d’appartenance à une culture et à des valeurs que nous partageons, quelles que soient nos origines spécifiques et hors de tout clivage dogmatique.

Nous défendons l'idée d'un peuple conscient de contribuer pleinement à la construction du Cameroun, et qui en même temps s'appuie sur ses traditions qu'il transmettra aux générations futures. Une société de la droiture et du respect de la parole donnée. Une société d’entraide et de solidarité créatrice d’une forte cohésion sociale ainsi que de forts liens intergénérationnels.

Une société ouverte qui accepte les différences, permet l’indépendance d’esprit et encourage la créativité à tous les niveaux. Une société bienveillante dans laquelle chacun peut trouver sa place.

Une société où le Peuple Sawa décide de son présent et de son avenir !

Soucieuse de réunir le plus grand nombre autour de cette Conférence, le Comité d’Organisation invite toute personne sensible au développement du Peuple Sawa, à venir participer à cette manifestation.

Il est temps pour la Communauté Sawa de resserrer leurs rangs pour la préservation de leur espace vital !

Cette initiative a besoin de plusieurs mains. On ne saurait nouer un paquet avec une seule main !

Patrice EKWE EDIMO SILO

Président de l’Association Renaissance du Peuple Sawa