FRANCE :: PARIS REND HOMMAGE A L'ARTISTE NKODO SITONY

L'événement d'hommage assez sobre a eu lieu à l'espace associatif et culturel de la Maison des Camerounais de France située 8 rue Bachelet dans le 18ème arrondissement de Paris.

Une rencontre initiée par Abdelaziz Moundé pour que la mémoire de l'illustre disparu revive.

L'on pouvait voir en entrant dans la salle les différentes œuvres de Nkodo Sitony fixées sur le mur.

Imane Ayissi, l'artiste Claver ZYTI et la grande famille artistique Parisienne se sont donnés rendez-vous pour témoigner et apporter leur soutien à la communauté artistique camerounaise et à la famille du défunt disparu.

Un moment de recueillement et une petite prière a été dite pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu.

Repose en paix l'artiste.

Images de GPS