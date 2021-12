CAMEROUN :: Ranking: L'université de Yaoundé I classée 56 ème meilleure d'Afrique :: CAMEROON

L'Université de Yaoundé I brille de mille feux depuis qu'elle a le Pr Maurice Aurélien SOSSO comme Recteur. L'Université de la capitale politique du Cameroun est complètement sortie des sentiers battus, depuis bientôt 10 ans qu'elle est entre les mains du Pr Maurice Aurelien SOSSO,. Ce Professeur Agrégé de Médecine ( Chirurgie) est un fin connaisseur des us et coutumes académiques. Ancien Inspecteur général des Services ( pendant sept ans ) au ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun, ce Professeur titulaire hors échelle des Universités, est respecté dans toutes les Universités du monde francophone. C'est donc à juste titre qu'il est Président du Comité Consultatif Général du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur ( CAMES).

Lisez plutôt l'intégralité du communiqué du Chef Service de l'Information et de la Communication de l'Université de Yaoundé I, sur cet autre classement d'excellence qui vient une fois de plus confirmer la très bonne marche de " mère des universités camerounaises " sous la houlette de son Recteur, le Pr Maurice Aurélien SOSSO.



Rarement, l’Université de Yaoundé I(UYI) ne s’est aussi bien portée en matière de ranking international. Alors que l’agence USNews EDUCATION la classait au 31ème rang des 100 meilleures d'Afrique en octobre 2021, la propulsant à la première marche du podium de toute l'Afrique francophone subsaharienne, voici qu’EduRank à son tour, l’affiche 56ème du continent. Ce dernier classement fait de l’UYI la 3e de l’Afrique francophone subsaharienne et la 6ème de toute l’Afrique francophone.

La première université camerounaise arrive 2973e sur 14160 académies classées dans 183 pays d’Afrique, Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique Latine et Océanie. L’Université de Buea et l’Université de Dschang sont les deux autres universités du pays qui s’affichent respectivement 91e et 96e dans ce ranking.

EduRank classe les 100 meilleures universités d’Afrique en fonction de leur réputation, leurs performances de recherche, l’impact des Alumni (anciens étudiants) reconnus, ainsi que la plus grande base de données de liens disponibles (Ahrefs) pour comparer l’importance universitaire.

Une vision, une tradition des classements

Ce nouveau ranking vient réaffirmer le positionnement de l’Université de Yaoundé I dans le club très sélectif des meilleures institutions académiques du continent africain et du monde. Faut-il le souligner, dès l’ouverture de son rectorat le 29 juin 2012, le Professeur Maurice Aurélien Sosso adosse sa politique managériale sur la qualité de la recherche, la bonne gestion des multiples programmes internationaux et des écoles doctorales ainsi que la mobilité scientifique des enseignants et des étudiants. Le nouveau recteur fonde également sa vision sur le triptyque visibilité, audibilité et crédibilité scientifiques internationales de l’Université de Yaoundé I. Très vite, l’Université de Yaoundé I prend l’habitude des grands classements internationaux.



En sus de ceux énoncés plus hauts, l’on peut citer :

En mai 2014 l’agence Webometrics Ranking of World Universities, le plus grand organisme public de recherche en Espagne, qui analyse plus de 8000 universités, hisse l’UYI au 63ème rang des académies subsahariennes. Deux mois auparavant elle y occupait le 84ème. Au cours du même mois, l’Université de Yaoundé I, est classée 29ème en Afrique par le site web Elsevier.com. Elle y figure comme la 4ème institution la plus performante de l’Enseignement supérieur d’Afrique au sud du Sahara, après l’Afrique du Sud, le Nigéria et l’Ouganda.

A la conquête de l’Afrique francophone

En juillet 2017, l’Université de Yaoundé I occupe la 29e place au tableau des 30 meilleures universités du continent africain d’après le Times Higher Education (THE) basé à Londres et reconnu pour ses classements crédibles des meilleures universités du monde. Au mois de mai 2021 l’Université de Yaoundé I caracole en tête du classement Afrique noire francophone 2021-2022 du Center for World University Rankings (CWUR). Elle s’affiche comme la première francophone subsaharienne, la deuxième de toute l’Afrique subsaharienne et la 8ème de toute l’Afrique, australe et Nord comprises. L’UYI se hisse à la 1321ème place mondiale. Il faut noter que le classement CWUR qui couvre 20 000 universités éligibles dans 95 pays, est en réalité un ranking Shanghai bis.

La présence quasi permanente de l’Université de Yaoundé 1 dans ces différents cénacles constitue une prouesse lorsqu’on sait que Shangai, Times Higher Education et USNews EDUCATION notamment, font partie des classements qui captent le plus l’attention des médias, et dont la rigueur n’est plus à démontrer.