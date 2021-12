CAMEROUN :: CAN TOTAL: ELOUNDOU ESSOMBA RASSURE LE SEPTENTRION SUR LA DISPONIBILITE DE L'ELECTRICITE :: CAMEROON

Le 14 décembre dernier, le ministre de l'Eau et de l'Energie ( Minee ), Gaston ELOUNDOU ESSOMBA était à Lagdo et à Guider. Y étant, il a rassuré les populations sur les dispositions prises pour la fourniture sans interruption, de l’énergie électrique, pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, ainsi que durant la Coupe d'Afrique des Nations de Football ( CAN) Total Énergies que le Cameroun abrite du 09 janvier au 06 février 2022. Ce fut une journée de travail sans répit pour Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, ce mardi 14 décembre 2021. Visite de travail au pas de course.

Pour la région du Nord, Guider dans le Mayo-Louti et à Lagdo ( barrage hydroélectrique), dans la Bénoué. Il était question d'évaluer la situation de la fourniture en énergie électrique dans le Réseau interconnecté Nord (RIN) pendant les fêtes de fin d’année et la CAN 2021. Le barrage de Lagdo a constitué la première halte. Ici, avec ses équipes, le Minee a visité les installations de l'infrastructure. Les informations recueillies auprès d'ENEO la société de production et distribution d'électricité, ne sont pas des plus sereines.

Concrètement, la saison des pluies de 2021 ne s'est pas montrée généreuse en eau. Son apport reste assez faible, comparativement à l'année dernière. L’on a ainsi enregistré, au 31 octobre, un apport en eau de 1,6 milliard de m3, contre deux milliards à la même date en 2020. Une situation qui a obligé ENEO à procéder depuis quelques mois à un rationnement de l’énergie électrique dans toute la partie septentrionale du pays.

De ce qui précède, et sur très instructions du chef de l’Etat, le gouvernement entend installer deux centrales solaires modulaires d’une puissance cumulée de 30 mégawatts à Maroua dans l’Extrême-Nord et à Guider dans le Nord, ainsi qu’à l’installation d’une centrale thermique de 10 mégawatts dans la même ville. D’où la présence du ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, mardi dernier, pour s’assurer de l’effectivité de la mise en place de ces mesures de substitution. Sur le terrain, le membre du gouvernement a été rassuré de l'état d'avancement satisfaisant des travaux. Les premiers mégawatts devraient être injectés au poste de source de Guider dès le 08 janvier 2022.

Ce qui devra alors atténuer l’ampleur des délestages que subissent actuellement les populations du Septentrion. « La mise en service de ces deux centrales devrait intervenir entre janvier et avril 2022 », a rassuré Gaston ELOUNDOU ESSOMBA . D'autre part, et au vu du risque d’arrêt de la centrale hydroélectrique de Lagdo du fait de cette hydraulicité exceptionnellement déficitaire, apprend-on, le gouvernement a instruit ENEO de procéder à l’installation de capacités thermiques supplémentaires avant avril prochain, et ce, en faisant passer la centrale thermique de Maroua de 10 à 20 mégawatts, et en installant une centrale de 05 mégawatts dans la ville de Kousseri, à la frontière du Tchad.

Le périple marathon de Gaston ELOUNDOU ESSOMBA dans le septentrion donne toute raison aux populations de ces régions, d'être rassurées d'être approvisionnées en énergie électrique pendant les fêtes de fin d'année, la CAN Total Énergies, et même après ces événements exceptionnels