LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE 2EME NGANSO SUNJI JEAN A ENTAMÉ CE JOUR SON VOYAGE POUR L'ÉTERNITÉ

En sa qualité de représentant personnel du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, Le Ministre Délégué à la présidence chargé de la Défense, Beti Assomo Joseph a présidé ce jeudi 16 décembre 2021 à la Morgue de l’Hôpital Général de Yaoundé, la cérémonie de mise en bière du Général de Corps d’Armée en 2eme section NGANSO SUNJI Jean, décédé le 14 novembre 2021 des suites de maladie.

L’événement qui a connu la participation de plusieurs personnalités civiles et militaires, des membres de la famille et de ses camarades d’arme venus témoigner toute leur reconnaissance à l’endroit du défunt pour les bons et loyaux services rendus à la Nation toute entière durant sa riche carrière.