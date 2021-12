CAMEROUN :: DUPERIE : Un pasteur et son épouse accusés d’arnaquer leurs ouailles :: CAMEROON

Le prélat et son épouse se faisaient passer pour des fonctionnaires en service au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Ils ont fait miroiter des marchés publics à une de leurs ouailles –homme d’affaires contre de fortes sommes d’argent. Le pasteur ne comparait pas aux audiences.

Zogo Emmanuel, pasteur d’une église de réveil et son ami Aloys Mbida ne se sont pas présentés devant le Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre administratif le 3 décembre 2021. Ils étaient pourtant attendus dans le cadre d’une affaire les concernant. Seule Mme Mendo Alvine, l’épouse du pasteur, a pris place sur le banc des accusés. Raymond Tiomela, un entrepreneur et homme d’affaires qui dit avoir été floué, est à l’origine de la procédure judicaire. Les accusés ont été renvoyés en jugement devant cette juridiction pour répondre des faits qualifiés d’escroquerie. Mme Mendo Alvine, qui comparait libre, a plaidé non coupable.

Tiomela Raymond a expliqué au tribunal qu’il a fait la connaissance de M. Zogo Emmanuel et Mme Mendo Alvine en 2014. Le couple de pasteurs s’est présenté à lui comme fonctionnaires au ministère de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire (Minepat). C’est ainsi que M. Zogo Emmanuel l’a informé qu’il est le directeur financier d’un projet d’électrification et de fourniture d’eau à la Chambre d’Agriculture du Cameroun.

Ce dernier l’a ensuite convaincu de lui remettre la somme de 7 millions de francs, tout en lui promettant de lui faire gagner ce marché qui s’élevait à 200 millions de francs. Il dit avoir exécuté ledit marché et attendait le paiement, lorsque son pasteur est revenu à la charge pour lui proposer un autre marché. Le plaignant, qui ne se doutait de rien lui a encore remis la somme de deux millions de francs.

Marchés fictifs

Toujours sous l’emprise du couple, M. Tiomela Raymond déclare qu’en 2014, Mme Mendo Alvine, lui aurait dit qu’elle avait gagné un marché de livraison de matériels au ministère de l’Economie, et qu’elle ne parvenait pas à le faire faute de moyens financiers. Elle lui a revendu le bon de commande dudit marché à hauteur de 650 mille francs et un autre marché d’électrification à Ebolowa pour un montant de 750 mille francs et 300 mille francs pour le suivi du dossier.

Pour ce qui est d’Aloys Mbida, le plaignant soutient que ce dernier lui a extorqué la somme de 500 mille francs avec la complicité du couple Zogo. Tous les paiements décriés se faisaient par chèque, précise M. Tiomela, qui dit avoir découvert la supercherie lorsque le couple Zogo avait voyagé pour l’étranger et ne donnait plus signe de vie. «Ils ont tous pris mon argent et c’est plus tard que j’ai découvert qu’aucun de ces marchés n’existe. J’ai vendu mes terrains et les maisons pour pouvoir financer des marchés fictifs. J’ai été naïf, le pasteur passait son temps à m’endormir avec la prière», a-t-il déclaré.

Poursuivant son témoignage, M. Tiomela Raymond a déclaré qu’à l’enquête préliminaire, Mme Mendo Alvine, qui a reconnu les faits, lui a restitué la somme de 300 mille et depuis lors, plus rien. Les deux autres accusés ont toujours nié en bloc les accusations retenues à leur encontre. La suite du procès avec la phase de la défense est prévue le 4 février 2022.