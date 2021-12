CAMEROUN :: Le Mindef communique sur le présumé incendie d’une maison par les Forces de Défense à Mamfé :: CAMEROON

Maison prétendument incendiée par les FDS à Bachuo Ntaï par Mamfé, Département de la Manyu

Depuis quelques jours, une campagne insidieuse orchestrée par la propagande obscurantiste terroriste appuyée par certains médias à la solde de la sécession, fait état d’une prétendue destruction par incendie d’une maison suspectée à tort, d’abriter des combattants sécessionnistes dans la Région du Sud-Ouest.

Les faits ainsi imputés aux éléments des Forces de Défense et de Sécurité se seraient déroulés dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre 2021 dans le village de Bachuo-Ntai, Arrondissement de Mamfé, Département de la Manyu, Région du Sud-Ouest.

Il n’en est rien. Absolument rien.

Suite à cette folle rumeur, la descente effectuée par les éléments de la Compagnie de Gendarmerie de Mamfe en date du 7 décembre 2021 dans la localité de Bachuo-Ntai a permis de constater que l’incendie était en réalité la conséquence de l’explosion d’un important stock de carburant frelaté, entreposé au domicile de dame ACHU Christina, née le 16 octobre 1993 à Okoyong.

Le bilan ne fait état d’aucune perte en vie humaine.

Dame ACHU Christina a été gardée à vue à la Compagnie de Gendarmerie de Mamfé, pour les besoins de l’enquête immédiatement ouverte et qui permettra sans aucun doute de démêler les tenants et aboutissants de ce trafic de carburant frelaté, qui alimenterait la cohorte criminelle des forêts de Mamfé et ses localités voisines.

Capitaine de Vaisseau Cyrille Serge ATONFACK GUEMO

Chef Division de la Communication

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE