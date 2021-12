Jolie Discale Memouna « Cimencam sort le cyclisme Camerounais de sa torpeur ». :: CAMEROON

Elle est désormais l’égérie de la Société des Cimenteries du Cameroun. Avec un maillot estampillé CIMENCAM, elle vient de porter très haut le cyclisme Camerounais au tour cycliste international du Burkina Faso. Jolie Discale Memouna a franchi toutes les étapes de la compétition avec une performance appréciée de la league régionale du cyclisme du littoral.

Cimencam et Jolie Discale Memouna c’est définitivement une rencontre pour le rayonnement du cyclisme au Cameroun. La jeune cycliste s’est révélée le 23 Mai 2021au cours du tour cycliste organisé par les cimenteries dans la ville de Douala. Benoit Galichet, le Directeur général de Cimencam le confesse d’ailleurs, au cours d’une conférence de presse de présentation de la nouvelle égérie à la Directeur de Cimencam à Bonaberi « Elle nous a sédui par sa performance et nous avons décidés de l’accompagner pour faire rayonner le cyclisme au Cameroun »

Cimencam s’est ainsi engagé à supporter le Sport en général. Première action, le tour Cycliste International du Burkina Faso, une compétition courue et qui rassemble les meilleurs de la petite reine. Jolie Discale Memouna sera alors inscrite par les Cimenteries pour représenter le Cameroun à ce haut lieu du cyclisme. Ce sera la première participation d’une dame à une course internationale. Jolie l’a confessé au cours de la conférence de presse « Cimencam a cru et à fait de moi une professionnelle. Apres l’étape du Burkina Faso, d’autres compétitions m’attendent »

Au Burkina Faso justement, quatre étapes de 50 Km chacune ont meublées ce tour des meilleurs. La pratique contre la monter et les jeux en équipes étaient les formules de la compétition. Du coup, Jolie Discale Memouna qui évoluait en solitaire s’est retrouvée être non seulement la star « Au début, tout le monde avait peur de moi. J’ai attiré les medias du Burkina Faso » mais la personne à

surveiller de près. Aussi, la cycliste Camerounaise s’est retrouvée serrée dans l’étau formé par les équipes «j’étais, la plus dangereuse et la plus surveillée. Malheureusement pour moi, Je n’ai jamais fait une compétition dans un cercle » Malgré tout, comme le confesse Jacques Kuissi, président de la league régionale du cyclisme pour le littoral, « elle s’est battue comme une lionne » Et, finalement « Je me suis exprimée de la plus belle manière. J’avais pour objectif de remporter le maillot jaune. La prochaine fois sera la bonne » Avec Benoit Galichet, le challenge a été lancé « Nous allons constituer une équipe pour gagner »