Africa Customer Week ; TotalEnergies Cameroun se déploie et rassure sur la transition énergétique

La troisième édition de L’Africa Customer Week de la branche marketing et services de la compagnie TotalEnergies s’est tenue du 22 au 26 Novembre 2021.

Une semaine pour communiquer sur les engagements clients, être à leur écoute et proposer des solutions innovantes. A l’occasion, Adrien Béchonnet est descendu sur le terrain, pour créer la proximité et expliquer la transition énergétique en cours.

C’est le cas de le dire. Une semaine d’intenses activités. On a fait le tour des stations TotalEnergies à Douala comme dans toutes les filiales Africainesde la CompagnieTotalEnergies. Le temps d’écouter en BtoB comme BtoC afin de proposer les bonnes solutions pour mieux les satisfaire. L’objectif essentiel étant de soutenir les clients dans la transition énergétique. Avec la présentation de l’ambition climat et la nouvelle identité de TotalEnergies Marketing Cameroun.

Il s’agit de contribuer au développement durable de la planète face au défi climatique. Dans les stations-services, on a suivi le mouvement, et, l’occasion étant propice à la finale de la Coupe Africaine Des Nations TotalEnergies 2021, ils ont été informés sur le « BigDraw », un jeu tirage au sort qui permet de tenter sa chance pour gagner deux tickets à la finale de cette compétition. Il y a eu aussi des activités online telles que les liminaires et offline tel que le checking-in des clients clés. Cette année, près de 6000 « visites clients » ont été effectuées.

Tout un programme qui a pris corps en 2019 et devenu une tradition chez TotalEnergies marketing Cameroun. Seulement, quelle est l’innovation de cette troisième édition ? La réponse vient du Directeur général Adrien Béchonnet« Cette année le thème de l’Africa Customer week est « ensemble dessinons demain » parce que nous avançons main dans la main avec nos clients vers de nouvelles énergies. Notre ambition est de les embarquer sur le chemin de la transition énergétique »

On le voit bien, depuis mi 2021, Total est devenu TotalEnergies. Cela veut dire que TotalEnergies ne veut plus être associé uniquement au pétrole, une énergie fossile et polluante mais comme groupe « multi-énergies » De fait, TotalEnergies ne vend plus uniquement du pétrole.