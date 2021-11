CAMEROUN :: La française Lila Carlier, ambassadrice de la culture Bandjoun (vidéo) :: CAMEROON

Après avoir fait sensation avec plusieurs titres parmi lesquels le mémorable « Simo », l’artiste musicien Bissimag revient cette fois-ci avec le titre « Muto ».



En duo avec la chorégraphe française Lila Carlier, l’artiste Bissimag livre une galette musicale qui va certainement nous accompagner pendant les fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas.

Muto et relaxation



Le titre Muto a une signification particulière chez les bamilékés. A l'origine, le Muto est une danse réalisée par les femmes du grassefield. Elle s'exécute essentiellement du pied gauche.

C'est à travers les chansons qui accompagnent cette danse que les femmes partagent les nouvelles du village. Côté récréatif, la danse Muto offre un moment de détente à ses prestataires après une dure journée de travaux champêtres.

Une française creuse son sillon chez les Todjom

Bissimag et Lila Carlier partagent ensemble la danse et la mise en scène de leurs spectacles depuis plusieurs années. Pour s’approprier le Ghomala’a, la langue des Todjom (Bandjoun) dans laquelle elle chante désormais, il a fallu beaucoup de temps et de volonté à Lila Carlier pour intégrer les syllabes, la diction, l’accent, les intonations et le rythme.

Les œuvres de ces deux artistes méritent la lumière à la hauteur de leurs investissements autour de la danse, du chant, du Ghomálá', des scènes et surtout de l'expérience artistique nouvelle qu'ils partagent officiellement depuis un peu plus de trois ans.

Un nouvel album en vue

Bissimag et Carlier portent haut les couleurs de l'ouest Cameroun dans un contexte où le tribalisme grandissant. Plusieurs chansons à l'instar de Simo sont mimées par tout le monde et pendant leurs spectacles, le duo d’artistes développe des formules dans laquelle ils chantent dans plusieurs langues du pays pour fondre l’ardeur du tribalisme.

Bissimag et Carlier prépare d’ailleurs un album de six (06) chansons qui verra le jour d’ici le mois d’avril 2022 suivi d’une tournée nationale à travers le Cameroun.

Qui est Lila Carlier?

Lila Carlier est une danseuse professionnelle formée au Centre Chorégraphique James Carlès de Toulouse en France; école de danse créée par un camerounais. Après sa formation universitaire et l'obtention de son diplôme des Arts du spectacle et du cirque, Lila Carlier a ensuite trouvé son espace d’inspiration et de créativité au Cameroun, pays qu'elle a découvert depuis 5 ans.

La française est désormais présentée dans les rues du Cameroun comme "La blanche” et pas assez comme “Lila”, une situation un peu frustrante pour celle qui souhaite pourtant se positionner en tant qu’artiste au Cameroun, son pays d'acceuil.

C'est depuis le mois d'avril 2018 que Lila Carlier collabore avec le musicien-chanteur Bissi Mag. D'abord danseuse elle a rejoint Bissimag au micro pour chanter les valeurs culturelles de Bandjoun et de tout le pays bamiliké. [Crédit Photo d'illustration: Fabrice Nzens]