Y’elloKiosque : MTN Cameroun et FEDIPRESSE lancent une plateforme numérique de la presse :: CAMEROON

C’est à l’Hôtel Hilton de Yaoundé ce 1 juillet 2025 que s’est tenue la cérémonie officielle de lancement de l’application Y’elloKiosque, une innovation majeure dans le paysage médiatique camerounais. L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont René Emmanuel Sadi, Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Minette Libom Li Likeng, Ministre des Postes et Télécommunications, ainsi que le Ministre de la Santé Publique, Dr Manaouda Malachie. La cérémonie a également réuni des responsables de médias, directeurs de publication, et acteurs du numérique.



Une révolution pour l’accès à la presse camerounaise

Fruit d’un partenariat stratégique entre MTN Cameroon et FEDIPRESSE, avec l’accompagnement actif des pouvoirs publics, Y’elloKiosque se positionne comme la première plateforme numérique d’accès à la presse camerounaise. Accessible dès maintenant sur Google Play Store, l’application permet aux utilisateurs de consulter en temps réel journaux, magazines et publications locales, depuis leur téléphone ou tablette, où qu’ils se trouvent.



Vers une presse plus accessible et connectée

Avec Y’elloKiosque, la presse camerounaise entre dans une nouvelle ère digitale, portée par la volonté de démocratiser l’accès à l’information, de soutenir les éditeurs locaux et de moderniser les modes de lecture. Cette initiative répond à un double enjeu :

• Offrir une solution écologique et économique d’accès à la presse,

• Valoriser et pérenniser le journalisme local à l’heure de la transformation numérique.

Le téléchargement est dès à présent disponible sur Play Store à l’adresse suivante : Télécharger Y’elloKiosque. Les utilisateurs peuvent y retrouver une large sélection de titres de presse, avec une interface intuitive, des options d’abonnement, de lecture hors ligne et de notifications personnalisées.



Une innovation 100 % camerounaise au service de l’information

Le lancement de Y’elloKiosque marque un tournant historique dans le processus de digitalisation de la presse au Cameroun. En soutenant cette initiative, le gouvernement témoigne de son engagement en faveur de l’accès universel à l’information, de la promotion du numérique et de l’accompagnement des entreprises locales dans l’innovation.

Le Directeur Général de MTN Cameroun Wanda matandala a promis un soutien sans faille aux hommes de médias dans un nouveau partenariat qui lie l'institution dont il a la charge et la presse toute entière.

