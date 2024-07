CAMEROUN :: Mysticisme à la falaise de Dschang: Un mort réapparaissant de jour responsable des accidents ? :: CAMEROON

La falaise de Dschang se trouve dans le département de la Menoua ( région de l'Ouest Cameroun ). Les accidents de la circulation s'y suivent, et se ressemblent malheureusement : toujours des morts.

Et depuis une bonne période, les accidents de la circulation aux bilans mortels, ont régulièrement lieu à cet endroit du reste dangereux de par le relief. Ce qui ne dissuade pas cependant toute suspicion. Selon certains riverains, c'est un mort, un homme reconnu comme passé dans l'au-delà depuis plusieurs années dans un village riverain, qui serait responsable de la récurrence des accidents mortels de la route, à la falaise de Dschang

" On dit qu'il y a un homme mort depuis plusieurs années, qui sort à la falaise en plein jour depuis un bon bout de temps. On dit qu'il sort en plein jour, et que si tu le vois, tu es mort seulement. Tu vas faire l'accident ", révèle une sexagénaire du coin à votre journal. Et un riverain de renchérir :

"il faut que ce fantôme soit neutralisé par des grands marabouts, des pasteurs ou des prêtres exorcistes. Sans ça, les accidents mortels vont se poursuivre en plein jour. Les accidents de la falaise de Dschang ne sont pas simples ( n'ont pas une cause rationnelle, mais mystique , NDLR)".

A la question de votre reporter de savoir pourquoi des problèmes techniques comme le système de freinage, la vétusté des bus ou la somnolence des conducteurs sont reconnus comme causes immédiates de ces hécatombes, les tenants de la thèse du mort qui reapparaitrait en plein jour nous rétorquent que " les causes mystiques s'adossent juste sur des causes physiques, pour brouiller les pistes".

Nos interlocuteurs n'ont toutefois pas affirmé si l'un des chauffeurs du bus accidenté ou un passager, leur aurait déjà affirmé avoir vu un être bizarre comme un fantôme, au niveau de la falaise de Dschang.

Toute chose qui demeure donc une simple suspicion, sans élément matériel comme une vidéo, pour créditer la thèse du mysticisme sur les causes des accidents mortels de plus en plus diurnes au niveau de la falaise de Dschang. Et par rapport à la falaise de Ngaoundéré dans l'Adamaoua, les ingénieurs des travaux publics affirment que la route qui traverse cette dernière, est nettement mieux travaillée que celle de Dschang.