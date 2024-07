CAMEROUN :: PMUC Célèbre les Gagnants du "Jeu Concours REACTIVATOR" :: CAMEROON

Le 28 juin dernier, la direction générale du PMUC à Douala a été le théâtre d'une cérémonie riche en couleurs pour célébrer les gagnants du jeu concours "REACTIVATOR" organisé en mai 2024 par la direction Marketing. Ce jeu innovant basé sur les tickets perdants avait pour objectif de réactiver l'intérêt des joueurs. "Nous avons lancé cela pour réactiver les choses," a déclaré le Directeur Marketing, Samoura Franck, à l'ouverture de la cérémonie.

Présidée par Tatyana ELDIN MABOUKA, Présidente du Conseil d'Administration du PMUC, la cérémonie a récompensé les gagnants avec des lots impressionnants : 15 motos de 100 cm³, 15 téléviseurs de soixante (60") pouces et 100 téléphones, pour une valeur globale de 22 millions de FCFA. Ces prix ont été remis à des gagnants venant de plusieurs villes du Cameroun, dont Douala, Yaoundé, Limbé, et Garoua.

Plusieurs Des employés du PMUC ont également été honorés, recevant en direct des certificats de reconnaissance ou des bons de jeux et des smartphones après tirage au sort, pour célébrer reconnaître leurs impacts dans la réussite de cette promotion et pour stimuler leur dévouement quotidien à l'élévation de l'entreprise. Dans son discours d'ouverture, Tatyana ELDIN MABOUKA a souligné l'importance de l'implication du personnel : "Il n'y a qu'un PMUC, il n'y a qu'une entreprise, et ce n'est qu'ensemble que nous réussirons," a-t-elle déclaré.

Samoura Franck, Direceteur Marketing du Paris Mutuel Camerounais (PMUC) a expliqué que cette fête était la première étape d'une série d'initiatives visant à intégrer le PMUC dans la vie quotidienne des Camerounais. "Nous avons décidé de faire une fête. On demandait tout simplement aux clients de jouer 1000 FCFA sur les paris sportifs. Même s'ils ont perdu, ils ont une seconde chance avec un tirage au sort où ils peuvent remporter des motos, des smartphones, des téléviseurs," a-t-il précisé. Il a ajouté que les clients seront agréablement surpris par les prochaines initiatives.

Concernant les bénéficiaires et heureux gagnants, c'est incroyable car personne d'eux ne croyait. Pour Ngouwou Arnaud Blaise, heureux gagnant d'une moto, avoir une moto c'est quelque chose de grandiose d'autant plus qu'il joue au PMUC depuis longtemps : "Avoir une moto, c'est grandiose, surtout pour accompagner les enfants à l'école et pour mes déplacements personnels dans une ville où les embouteillages rendent le taxi difficile."

Yebga Tonye Didier Michel, également gagnant d'une moto, a salué l'initiative du jeu concours REACTIVATOR comme une innovation. Avec les Fake qui nous envahissent au quotidien, Mr Didier a avoué qu'il avait des doutes "Je suis très content. Vous savez, au début, je ne croyais pas vraiment car au Cameroun on a toujours cette histoire de Fake, mais aujourd'hui c'est une réalité."

Avec "REACTIVATOR", le PMUC, du haut de ses 30 ans, démontre une fois de plus son engagement à enrichir l'expérience de ses clients tout en valorisant son personnel.

A ce rythme, il est clair que Les prochains mois s’annoncent donc très palpitants pour les clients du Paris Mutuel Camerounais.