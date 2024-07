CAMEROUN :: Sa Majesté EKE Gérard de MATEKE II, désormais chef du village Yandom BONAMATEKE :: CAMEROON

Ce samedi 29 juin 2024, restera mémorable pour les habitants du Canton BAKOKO du MOUNGO Nord. Ce jour, on a assisté à une cérémonie d'intronisation et d'installation du chef (du village Yandom BONAMATEKE ) de 3ème degré Sa Majesté Gérard Eke de MATEKE II. Il succède à son père EKE TOKO Jacques, qui a régné pendant 51 ans ( de 1971 à 2020 ), après avoir lui-même, succédé à son propre père et à son grand-père.

L'arrêté d'homologation faisant de lui le chef de 3è degré du village Yandom Bonamatèkè a certes été signé depuis le 11 octobre 2023 et la désignation effectuée le 1er juin 2023, le jeune monarque coutumier a fait le choix de faire de sa consécration totale un événement particulier pour marquer le point de départ d'une nouvelle gouvernance dans la chefferie Traditionnelle.

Lors de son discours, le Prefet du Département du Moungo Yves Bertrand Noël Ndjana. a tenu à rappeler au chef le pouvoir qu'il possède mais aussi sa mission : « Je demande au chef de combattre la sorcellerie, la consommation abusive d'alcool, et l'usage des drogues,... Vous devez être à la disposition de vos populations, de leur servir et non asservir. Sans être rabat-joie Majesté, je voudrais vous rappeler qu'en cas de fraudes dans l'exercice de vos fonctions, en cas d'inefficacité, d'inertie ou inactions à l'égard de vos populations, vous en courbez une des sanctions en allant du rappel à l'ordre à la destination en passant par l'avertissement...»

Après la fin des rituels d'intronisation dans la case, il a été présenté officiellement par Sa Majesté Maurice NDJOCKE ESSAWE, chef supérieur du Canton BAKOKO MOUNGO et superviseur générale de cette Intronisation et installation. Le reste de rituels se sont exécutés en public avec à ses côtés Monsieur ETEKI ainsi que les présidents d'honneur M. NGOUMBE YOKO Alexendre, NTOH NTOH Benjamin, NDIKA WANGA Martin,... le canton est fier et heureux pour le nouveau chef du village Yandom.

Sa Majesté Maurice NDJOCKE ESSAWE parle de Sa Majesté Gérard EKE de MATEKE en ces mots : « Nos villages ont besoin de guides dignes et engagés comme lui. Nous le connaissons depuis longtemps et même du vivant de son père pour ses grandes qualité humaines, et surtout pour sa préoccupation jamais démentie pour le développement et la dignité des siens... Je félicite ainsi la notabilité et l'administration qui ont conduit cette succession dans le respect absolu de la tradition et des règles de l'art...»

Sa Majesté Gérard EKE de MATEKE après son Intronisation et installation, a fait sur le site de l'événement pour saluer sa population et celebrer ce grand moment de ses nouvelles fonctions. Il a profité pour échanger avec la presse camerounaise. « Aujourd'hui marque la fin d'une longue vacance qui a durée trois ans. Nous devons aller de l'avant. Tout est désormais derrière nous. Nous nous projetons vers l'avenir pour développer notre peuple et leur garantir un bien être afin que dans le village Yandom, qu'il fasse bon vivre. Pour que Yandom qui est rurale, devienne demain peut-être urbain... »

Il appelle ainsi sa population à rester souder, de fédérer toutes les ondes positives autour de leur chef qui a une grande mission pour Yandom. Il a réussi à trouver les finances pour soutenir les jeunes qui ont les projets dans le domaine de l'agriculture et compte s'élargir afin de soutenir ceux qui sont dans d'autres domaines d'activités.

Il est à préciser que le Canton BAKOKO du MOUNGO Nord compte 20 villages. Yandom est l'un des villages, et surtout le premier à l'entrée, du canton BAKOKO MOUNGO. Le vocable YANDOM, vient de NDOM, le requin, qui est son symbole totémique.