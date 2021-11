CAMEROUN :: CAN TotalEnergies 2021 : Le stade d’Olembe va-t-il abriter les matches d’ouverture et de clôture ? :: CAMEROON

La question hante les amoureux du football au Cameroun. Moins de deux mois avant l’ouverture de la Coupa Africaine des Nations qui se joue au Cameroun, l’incertitude est entretenue.

Et pour cause, ce voyage du secrétaire général de la présidence de la République au Caire en Egypte. Ferdinand Ngoh Ngoh a pris part à la 13eme assemblée extraordinaire de la Confédération Africaine de Football « désamorcer la bombe ». Le journal Reperes indique que Le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République a pris part à la 13ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF en Egypte, le 26 novembre. Occasion, pour l’émissaire du chef de l’Etat Paul Biya, de calmer le jeu et d’aplanir avec les hauts responsables de l’instance faîtière du football africain, toutes les divergences au sujet du stade d’Olembé qui va accueillir la cérémonie inaugurale...

L’Indépendant rencherit qu’il s’agit d’une « Mission de sauvetage au Caire ». En prenant part le 26 novembre dernier à la 13e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football (Caf) au Caire, la délégation Camerounaise, conduite par Ferdinand Ngoh Ngoh, menait une mission de clarification en vue du sauvetage du stade d’Olembé en ballotage défavorable pour la CAN Total Energies 2021.

Cette session de l’assemblée de la CAF aurait servi pour exorciser et jeter Tous les marabouts et hiboux dans l’eau ! Pour Realités Plus, « Le stade d’Olembe abrite le match d’ouverture de la Can le 9 janvier 2022 ». Le ministre d’Etat Ferdinand Ngoh Ngoh Sg/Pr et le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi étaient à l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF le 26 novembre 2021. Le président de la CAF Patrice Motsepe a enterré tous les marabouts qui souhaitaient le mal au stade d’Olembé. Les matchs d’ouverture et de clôture se joueront ici. Il a félicité le Cameroun et le président Paul Biya pour la qualité des infrastructures qui vont accueillir la compétition.

Une « offensive d’appât de la délégation Ngoh Ngoh au Caire ». Pour le journal Le Soir, Le Sgpr a poursuivi avec les hauts responsables de la Caf, les échanges constructifs en vue de faire de la CAN TotalEnergies Cameroon 2021, l'une des plus belles fêtes sportives jamais organisées sur le continent.

En attendant et sur place au Cameroun, on annonce des « Tacles irréguliers/signal Tv de la CAN ». Le Journal Integration signale que Le site du chantier de l’infrastructure sportive, otage des contradictions larvées au sein de la Confédération africaine de football, affiche fière allure. Dans la foulée, l’instance faîtière du football africain prend de contre-pied la Crtv en confiant la production du signal Tv de la compétition à Média Pro.