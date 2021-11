CAMEROUN :: Camrail renforce la culture sécurité :: CAMEROON

CAMRAIL a organisé le jeudi 25 novembre 2021 les travaux de la 4eme Journée Sécurité ferroviaire dans la salle Canal Olympia de Douala, sous la présidence de Pascal MINY, son Directeur Général.

Placée sous le thème : « Retour d’expérience et prévention des risques pour un système de gestion résilient de la sécurité », cette édition vise à ancrer davantage la culture sécurité chez le personnel et l’ensemble des parties prenantes. Des partages d’expérience avec des réseaux freres, tel l’Office National du Chemin de Fer du Maroc (ONCF), étaient également au menu de la rencontre de Douala.

En prélude à ces travaux, des journées portes-ouvertes ont été organisées du 22 au 24 novembre 2021 dans le hall de la gare voyageurs de Bessengue. Elles ont permis aux agents, voyageurs, riverains et partenaires d’apprécier les activités et les procédures mises en place par les directions afin de remplir leurs missions en toute sécurité. De leurs côtés, les différentes Coordinations de CAMRAIL ont organisé des caravanes de sensibilisation dans leurs sphères respectives avec à la clé la désignation de leurs Ambassadeurs sécurité.

CAMRAIL a multiplié les audits internes et externes de son système de sécurité et a déployé des plans d’amélioration de la sécurisation de son réseau. En outre, des investissements conséquents se poursuivent sur la voie, le matériel et les télécommunications pour continuer à offrir un service de transport sécurisé. Aussi, on note entre autres la finalisation en 2017 du programme d’investissement sécurité qui a consacré près de 4 milliards de FCFA pour la remise à niveau de l’état de la voie, la signalisation ferroviaire et du matériel Roulant « Notre politique ainsi que l’ensemble de nos procédures visent à enraciner la culture de la sécurité à tous. Nous sommes heureux d’œuvrer chaque jour non seulement pour la sécurité du personnel mais aussi et surtout pour celle des voyageurs et des marchandises. » souligne Elie-Bersot EVINA, Coordinateur Management de la Sécurité chez CAMRAIL.

Depuis la mise en concession en 1999, CAMRAIL a investi plus de 221 milliards de FCFA dans la modernisation du réseau ferroviaire camerounais et l’acquisition d’équipements. A ce jour, 330 km de voies de voies ferroviaires ont été renouvelées, 15 ponts ferroviaires réhabilitées et 300 ouvrages hydrauliques confortés.

A propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaines.