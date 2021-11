CAMEROUN :: Relance pour le renforcement en ressources humaines de la Brigade de Gendarmerie de Balembo :: CAMEROON

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de porter à votre attention, une fois encore, les préoccupations des populations, relativement au sous-équipement de la Brigade de Gendarmerie de Balembo, dans l’Arrondissement de Bangou, Département des Hauts Plateaux.

En effet dans la nuit du 13 Novembre 2021, aux environs de 21hs, des malfrats équipés d’armes à feu et d’armes blanches, ont bloqué les voies entre le Carrefour Bangou et la sous-Préfecture, procédé au dépouillement des usagers, y compris le chef supérieur Bandjoun. Ils ont emporté de nombreux effets, dont un véhicule et des sommes d’argent, et blessé certaines personnes.

Cet énième attaque intervient, alors que Bangou a été sélectionné, pour héberger des délégations de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

C’est pourquoi je saisis l’occasion, pour remettre à l’ordre du jour, et dans l’urgence, mes deux précédentes correspondances restées sans suite à ce jour, et dont l’objet portait effectivement sur la nécessité impérieuse, de renforcer la brigade de Balembo, laquelle se situe aux croisements de plusieurs axes routiers brassant un trafic considérable, et reliant plusieurs localités sensibles. Je signalais également en appui, la présence d’une forte communauté de déplacés des régions anglophones, avec inévitablement, le risque réel de propagation, d’éléments dangereux susceptibles de compromettre l’ordre sécuritaire, la paix et la stabilité.

En tout état de cause, je prends la responsabilité de solliciter votre empressement, dorénavant incontournable et salutaire, sur ce dossier.

Hautes et fraternelles considérations./.

Copie : MINDEF