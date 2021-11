CAMEROUN :: Concours d'agrégation Cames 2021: La belle moisson de l'université de Yaoundé II - Soa :: CAMEROON

Le concours d'agrégation du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur ( CAMES) 2021, s'est tenu du 04 au 15 novembre, à Cotonou au Bénin.

L'Université de Yaoundé II - Soa rentre avec 09 Agrégés dans sa besace, dont 07 promus en Sciences économiques et Gestion, 01 en Sciences politiques, et 01 en Droit public. Une glorieuse moisson pour les poulains du Prof. Adolphe MINKOA SHE le Recteur de l'Université de Yaoundé II.

Auréolée de ses 07 nouveaux Agrégés, la Faculté des Sciences économiques et Gestion (FSEG) a quasiment fait carton plein à l'issue du 20ème Concours d'Agrégation Sciences juridiques, politiques, économiques et Gestion (SJPEG) qui a tenu la superbe ville de Cotonou en haleine, une dizaine de jours durant.

Parmi les promus de la FSEG, 04 sont des spécialistes des Sciences de gestion et 03 des spécialistes des Sciences économiques. Fait significatif, 04 des 09 Agrégés sont des femmes. Un détail qui vaut tout son pesant d'or en ce moment où la promotion du genre est un aspect important dans le monde.

Quant à la Faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) elle a récolté 02 nouveaux Agrégés, dont l'un dans la section Sciences politiques et l'autre en Droit public.

"Cette nouvelle cuvée d'Agrégés vient enrichir le corps professoral de l'Université de Yaoundé II de "Maîtres" qui vont contribuer à hisser l'institution au sommet de l'excellence académique comme l'exige la Technopole des Sciences Sociales ", a indiqué avec beaucoup de fierté, le Chef de Service de l'Information et de la Communication de l'Université de Yaoundé II, Dr. Dorothée NDOUMBÈ, dans un post largement partagé sur les réseaux sociaux. Et de renchérir qu'"à travers cette brillante réussite des enseignants, il faut relever l'excellent travail d'encadrement de l'équipe dirigeante (le Recteur et les Doyens, Ndlr) qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faciliter la préparation des candidats."



Voici du reste, la liste complète des Agrégés CAMES 2021 de l'Université de Yaoundé II:

Sciences politiques :

- AFOM NDONG Franck Christel

Droit Public :

- ASSIENE NGON Patrick Henri

Sciences de gestion:

-DJOFACK Sidonie

-MVELE Sigismond Hervey

-MOSKOLAÏ Doumagay Donatienne

-NKANKENE MOLOU Laurence

Sciences économiques:

MIGNAMISSI Dieudonné

FRANÇOISE OKAH EFOGO

KENECK MASSIL Joseph.