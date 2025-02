AFRIQUE :: Rencontre entre le Secrétaire Général Adjoint du Commonwealth et le Comité International de Plaidoye :: AFRICA

Le 25 février 2025, le Professeur Luis G. Franceschi, Secrétaire Général Adjoint de l’Organisation du Commonwealth accompagné de Justin Pettit , Conseiller aux droits de l'homme Direction de la gouvernance et de la paix Commonwealth, a accueilli au Palais des Nations à Genève, une délégation du Comité International de Plaidoyer pour l’Afrique. Cette délégation comprenait le Professeur Karim Errouaki, le Juge Massimo Scaliotti, le Dr Martial Joseph Ahipeaud, le Dr Brice Behiri et Monsieur Georges Azon.

Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur le rôle des intellectuels africains dans la résolution diplomatique et politique de la crise en République Démocratique du Congo (RDC), ainsi que sur d'autres sujets d'importance. Le Comité a présenté des propositions concrètes pour sortir de la crise, telles que :

• Maîtriser la cartographie détaillée des acteurs clés et des influenceurs sur la scène internationale.

• Réviser les politiques de sanctions et des mesures incitatives pour démobiliser les groupes armés et renforcer la sécurité en RDC.

• Promouvoir la justice sociale et la réconciliation entre les communautés ethniques.

• Réorienter la politique étrangère vers une approche inclusive, durable et axée sur le développement humain.

• Offrir des solutions innovantes pour surmonter les crises en RDC et plaider pour un processus de paix durable.

Le Comité a également formulé des suggestions pour une diplomatie plus efficace et a proposé l'élaboration d'une feuille de route pour promouvoir les intérêts de la RDC.

Le Professeur Franceschi a exprimé sa satisfaction de pouvoir se tenir informé de la situation en RDC et a encouragé les présidents de la région à œuvrer pour la paix. Il a affirmé la disponibilité du Commonwealth à accompagner les autorités congolaises dans la recherche

d'une solution à la crise. En conclusion, le Comité a invité le Professeur Franceschi à se rendre au Congo pour rencontrer le Président de la République.