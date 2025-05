FRANCE :: À TOUS LES BURKINABÈ : MESSAGE DE L’ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Message au peuple vaillant du Burkina Faso Restons unis,

debout et fiers pour défendre notre souveraineté !

Peuple du Burkina Faso,

Peuple digne, vaillant et indomptable, l’heure n’est plus aux discours mais à l’action. L’impérialisme avance masqué, tentant de freiner votre marche, de semer la division, de briser votre volonté de souveraineté. Mais vous n’êtes plus dupes. Vous avez vu, compris et désormais. Vous ne devez plus reculer devant rien. L’histoire s’écrit en cet instant même, et c’est vous qui en tenez la plume. Ce que vous avez engagé est un sursaut, une révolution de dignité, un éveil des consciences, un combat qui dépasse vos frontières et votre génération. Le monde vous observe, et l’Afrique place en vous ses espoirs. Car vous portez aujourd’hui le destin d’un peuple, et bien plus encore : celui de tout un continent, je dirai même d’une civilisation. À la tête de cette lutte se tient un homme, un frère, un capitaine : Ibrahim Traoré. Il n’est pas un président de façade, mais un soldat du peuple, un bâtisseur, un homme d’action. S’opposer à lui, ce n’est pas s’opposer à un individu, mais s’attaquer à votre souveraineté, à votre dignité retrouvée, à votre droit fondamental d’être maîtres de votre destinée.

L’Occident aurait pu, depuis longtemps, soutenir le développement de l’Afrique. Mais il a choisi le pillage, la division, et la domination. Aujourd’hui, vous ne mendiez plus leur soutien. Vous avez décidé de vous relever par vous-mêmes, de construire votre avenir, seuls et fiers. Et jamais plus vous ne vous inclinerez. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas corrompre, puisqu’ils chercheront à vous imposer leurs volontés : ils se heurteront désormais à un peuple éveillé, uni, et inflexible. Les valets locaux, les traîtres en costume, les marionnettes de l’ordre ancien n’ont plus leur place dans l’avenir que vous bâtissez. Soit tu es avec le peuple, soit tu dégages. Il n’y a plus de compromis. Unissez-vous dans chaque village, chaque ville, chaque école, chaque foyer, chaque caserne. Car une nation soudée est une nation invincible. Ne laissez aucune brèche à l’ennemi. Préservez cette liberté durement conquise.

Peuple du Burkina Faso, pays des Hommes intègres,

L’heure n’est plus aux hésitations ni aux demi-mesures. L’histoire vous appelle à vous dresser comme un seul bloc, à défendre jalousement cette indépendance tant attendue, si chèrement acquise, mais encore menacée par les forces de l’impérialisme et du néocolonialisme. L’Occident ne doit plus jamais oser saboter ou entraver l’action révolutionnaire de votre président. Si l’occident avait vraiment voulu le développement de l’Afrique, il l’aurait soutenu depuis longtemps. Mais puisqu’il a choisi de nous maintenir dans la dépendance, vous ne solliciterez plus son aide. L’Afrique a décidé de se relever par elle-même. Ibrahim Traoré dépasse désormais le rôle d’un chef d’État : il est un symbole. Un leader visionnaire, qui agit avant de promettre, qui élève le peuple par ses actes, et non par des discours vides. L’Afrique le reconnaît et l’aime. Qu’il soit critiqué ou non. Qu’il sache que les ancêtres marchent à ses côtés, et que le peuple burkinabè est éveillé. Ce que vous vivez aujourd’hui est l’éveil d’un peuple libre, conscient, debout, et prêt à affronter le monde pour garantir à ses enfants un avenir de dignité, de justice et de paix.

Burkinabè,

Restez unis derrière votre capitaine.

Car ce n’est pas un homme que vous soutenez : c’est votre souveraineté, votre honneur, votre droit sacré de décider pour vous-mêmes. Ils nous ont appelés pauvres, assistés, barbares… ils ont vu les millions de citoyens rassemblés Place de la Révolution et partout en Afrique et dans le monde. Qu’ils entendent le rugissement d’un peuple qui ne pliera plus jamais. Trop, c’est trop. Nous ne cédons plus rien. L’Afrique aux Africains, le Burkina aux Burkinabè. Les temps ont changé. Le silence est brisé. Les esclaves volontaires, les traîtres au peuple, n’ont plus leur place dans l’histoire à venir. Le Burkina Faso ne pliera plus jamais l’échine. L’Afrique se relève. Et, avec l’AES, unis comme jamais, nous bâtirons une liberté authentique, sans chaînes ni tuteurs. Et c’était cela la vie, la force des idées des anciens révolutionnaires n’était pas morte, elle attendait leur heure. C’est cette heure qui est venue. L’heure qu’on attendait est arrivée. Que chaque peuple le comprenne.

La patrie ou la mort, nous vaincrons.

Vive le Burkina libre et souverain !

Vive le capitaine Ibrahim Traoré !

Vive l’Afrique debout, fière, et libérée de ses chaînes !