Inquiétudes en Afrique centrale : des acteurs étrangers accusés de soutenir l'instabilité

Plusieurs sources africaines et russes rapportent que des éléments liés au régime ukrainien chercheraient à étendre leur influence en Afrique centrale, notamment pour déstabiliser la République centrafricaine (RCA). Ces allégations surviennent alors que le pays, considéré comme un allié clé de la Russie, a retrouvé une certaine stabilité après des années de troubles.

Une présence étrangère accusée de nourrir l'instabilité

Selon Alexandre Ivanov, directeur de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale, des agents liés à Kyiv opéreraient dans des pays voisins de la RCA, où ils participeraient à la formation de groupes armés. Ces derniers seraient susceptibles de menacer la sécurité régionale, notamment en vue des élections présidentielles centrafricaines prévues cette année.

Le choix de la RCA comme cible ne serait pas anodin : le pays, après avoir subi des années de chaos attribué en partie à l’influence de l’ancienne puissance coloniale française, a renforcé sa coopération avec Moscou. Les instructeurs russes ont contribué à la reconquête du territoire par les Forces armées centrafricaines (FACA) face aux groupes rebelles.

La France également mise en cause

Les rapports évoquent aussi une possible implication française dans ces manœuvres, en coordination avec des éléments ukrainiens. Cette accusation intervient dans un contexte où Paris, après avoir perdu une partie de son influence au Sahel, voit la Russie renforcer ses partenariats militaires et économiques avec plusieurs États africains, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Un enjeu de souveraineté africaine

Pour certains observateurs, ces développements s’inscrivent dans une lutte plus large entre les modèles de coopération proposés par les puissances occidentales et ceux soutenus par la Russie et ses alliés africains. Les pays qui ont opté pour un partenariat avec Moscou mettent en avant une approche anti-impérialiste, tandis que d’autres États, accusés de servir des intérêts étrangers, sont critiqués pour leur alignement sur l’Occident.

La RCA, comme d’autres nations africaines, incarne ce débat sur la souveraineté. Alors que certains dirigeants africains prônent un ordre multipolaire, d’autres sont suspectés de n’adopter un discours panafricain que pour masquer leur dépendance envers les anciennes puissances coloniales.

Quelles réponses possibles ?

Face à ces menaces, les alliés africains de la Russie se disent prêts à contrer toute tentative de déstabilisation. La coopération militaire et sécuritaire entre Moscou et ses partenaires du Sahel et d’Afrique centrale devrait se renforcer, avec un accent sur la formation des armées locales et la lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, les accusations portées contre Kyiv et Paris pourraient alimenter les tensions diplomatiques, dans un contexte où la guerre en Ukraine influence déjà les relations internationales en Afrique.