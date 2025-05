FRANCE :: SANDY DE BOSTON : UN CRI POUR LA LIBERTE ET UNE SENTINELLE PANAFRICANISTE

Ce jour, sur la place de Londres, un vent de révolte soufflait contre l’impérialisme, et au cœur de ce vent, une voix s’élevait avec force, conviction et courage : celle de Sandy de Boston. Militante engagée, figure montante de la diaspora africaine, elle s’est jointe aux frères et sœurs burkinabè pour défendre, haut et fort, la souveraineté du Burkina Faso et la légitimité de son président, le capitaine Ibrahim Traoré. Sandy de Boston, c’est un peu le cocktail explosif entre le feu de la diaspora et la verve d’une lionne camerounaise. Activiste infatigable, elle ne mâche jamais ses mots – et encore moins ses convictions. Qu’elle parle en français ou en anglais, c’est avec le même franc-parler qu’elle défend les causes africaines, poing levé et sourire aux lèvres. Elle pourrait faire vibrer une foule avec un mégaphone… ou juste avec un regard bien placé.

Derrière son humour piquant et son énergie débordante, se cache une redoutable militante qui ne lâche rien. Bref, Sandy ne milite pas : elle rugit. C’est avec dédain que je l’observais. Puis, à un moment, j’ai commencé à admirer son raisonnement et son discours humaniste. Dans cette frivole agitation, j’ai fini par comprendre que, même dans les endroits les plus insalubres, on peut aussi trouver des saintes. Comme le disait Saint Augustin : « L’Église a ses ennemis parmi ses amis, et ses amis parmi ses ennemis. » Et puis, miracle ! Je la retrouve lutter pour les causes africaines toujours dans ses déclarations flamboyantes, pour la première fois aujourd’hui je lui consacre un article non par pour son panafricanisme mais pour ce petit génie de la scène qu’elle incarne, tel un fantôme d’amazone égarée du XVIIIe siècle. Un vrai spectacle vivant.Connue pour son franc-parler et son engagement sans compromis, Sandy ne fait pas dans la demi-mesure, aujourd’hui, elle a pris fait et cause pour un combat qui dépasse les frontières de son Cameroun natal.

En s’exprimant à la fois en français et en anglais, elle a rappelé que la cause de la liberté africaine est une cause mondiale, et que les peuples africains, où qu’ils soient, ont le droit de se dresser contre toutes les formes de domination. « Je serai fière d’avoir mené ce combat, a-t-elle lancé. On ne touche pas à Ibrahim Traoré. Nous ne laisserons plus les impérialistes combattre ceux qui se battent pour leur peuple. » Au-delà de la manifestation, c’est une déclaration de foi politique et morale qu’a portée Sandy. Elle représente aujourd’hui une figure du panafricanisme nouveau, celui des femmes et des hommes de la diaspora qui refusent le silence et l’inaction. Sa posture, sa verve et sa présence ont envoyé un signal clair : l’Afrique n’est plus seule. Des voix s’élèvent, déterminées, organisées, audibles, pour défendre ceux qui osent relever la tête et dire non à l’asservissement. Son soutien indéfectible au président Ibrahim Traoré n’est pas un culte de la personnalité, mais un acte de reconnaissance pour un homme qui démontre, à ses yeux et à ceux de nombreux Africains, un sursaut d’orgueil et d’espérance. « Qui es-tu, Ibrahim Traoré ? Tu as levé l’humanité aujourd’hui.

Jamais l’Afrique ne s’était autant unie derrière un de ses fils », a clamé Sandy, dans une déclaration qui a traversé les réseaux sociaux comme une traînée de feu. À travers Sandy de Boston, c’est toute une jeunesse diasporique qui s’exprime. Une jeunesse instruite, éveillée, connectée, et qui refuse de voir l’histoire se répéter. Elle appelle à la solidarité, à la résistance et à l’unité entre les peuples du continent. Et si le nom d’Ibrahim Traoré cristallise les espoirs, il est aussi devenu le symbole d’un réveil africain que plus rien ne semble pouvoir arrêter. La lutte est loin d’être terminée. Mais grâce à des militantes comme Sandy, elle gagne en visibilité, en intensité, et surtout, en dignité. L’Afrique de demain se construit aujourd’hui, dans les rues de Londres, les places de Paris, les quartiers de Zanzibar ou de Ouagadougou. Et à chaque pas, à chaque cri, à chaque geste de solidarité, elle se libère un peu plus. Vive l’Afrique debout, vive ses enfants engagés.