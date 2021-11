FRANCE :: EUGENE NJO-LEA: UN PIONNIER QUI MERITE NOS LUMIERES

Il y a 60 ans, un visionnaire venu du Cameroun, mit en place une structure et des textes de droit qui allaient écrire une page moderne du football professionnel aussi bien en France que partout dans le monde entier. Cet homme s'appelait Eugène Njo-Léa.

Combien de camerounais, combien de français ou d'africains savent qu'aux côtés de Just Fontain, et de l'avocat Jean Jacques Bertrand, il allait faire éclore quelques années plus tard le génie des joueurs tel que Michel Platini, Samuel Eto'o, Kylian Mbappé....?

Eugène le visionnaire, en plus d'être l'artisan du 1er trophée de l'AS Saint-Etienne mérite qu'on dépoussiére sa vie, son histoire, son parcours afin que son humanisme soit (re)connu par le plus grand nombre.

La Maison des Camerounais de France a posé mardi dernier, en présence de sa famille, des joueurs de football, à l'hôtel intercontinental Opéra la première pierre d'une reconnaissance de l'œuvre du footballeur-diplomate pour qu'un jour, qu'on espère très vite, la maison UNFP qu'il a fondé reconnaiisse son génie à travers un prix qui devra porter son nom pour la postérité ! Eugène for ever.

Le meilleur est à venir.