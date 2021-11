Un Camerounais 2e lauréat « BIC Art Master of Africa 2021 » :: CAMEROON

Kamgaing Kamdem Arthur a remporté la deuxième place grâce à sa création intitulée "In my room. Le lauréat camerounais a reçu la somme de 1000 dollars US, ainsi que un panier de produits BIC.

BIC, un des leaders mondiaux de la papeterie, des briquets et des rasoirs, a célébré le deuxième gagnant de son concours de dessin BIC Art Master Africa 2021. Ce concours vise à encourager les talents d'Afrique et du Moyen-Orient à faire preuve de créativité et à créer une œuvre en utilisant le célèbre stylo à bille BIC. Ces talents présentent leur créativité et participent à un concours pour gagner le label BIC Art Master Africa. Il a vu le jour en Afrique du Sud en 2017 et s'est étendue au reste de l'Afrique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus sur BIC Art Master, visitez le site www.bicartmaster.com .

Cette année, L'œuvre "In my room" de Kamgaing Kamdem a été créée à l'aide de trois stylos à bille BIC Cristal et a nécessité deux cents heures de travail au total. Un travail qui lui a valu la prestigieuse place de deuxième lauréat sur plus de 6000 participants. Il le confesse lui-même « Mon œuvre est toute une histoire. J’avais l’habitude de me retirer pour méditer mon incompréhension des choses de la vie » Se décourageant parfois, son éveil de conscience est intervenu avec le contact du concours BIC. « In my room » est donc l’éblouissement spirituelle et intellectuelle, un travail de longue haleine.

À l'échelle continentale, l'artiste ougandais Gayi Eric avec son portrait intitule "Circle of Life", a été nommé BIC Art Master of Africa 2021. Avec Kamdem Arthur, c’est l’Afrique qui gagne. Pour Gildas Fouagou, Trade Marketing Manager Cameroon and Ghana cluster, "Nous sommes fiers de l'impact que le concours Art Master Africa a eu sur les talents de la région, et nous sommes encore plus fiers de compter un lauréat camerounais parmi les dix meilleurs artistes d'Afrique cette année. L'expression humaine et la créativité sont des valeurs fondamentales de BIC, et la création du concours Art Master Africa en est la preuve. Le concours nous a permis de soutenir des milliers de talents au Cameroun et sur tout le continent. Nous sommes satisfait du chemin parcouru et nous sommes impatients de reconnaître d'autres talents camerounais à l'avenir."

BIC est depuis longtemps lié à l'art et célèbre régulièrement la créativité et l'originalité de personnes talentueuses. En 2018, BIC a présenté à Paris en France sa première exposition d’art contemporain avec 150 œuvres artistiques inspirées par BIC de 80 artistes internationaux. La Collection BIC, qui a débuté à la fin des années 90 lors d'une exposition en Italie consacrée à la vie de Marcel Bich, se compose aujourd'hui de plus de 250 œuvres d'artistes internationalement reconnus ou en devenir. BIC a établi un certain nombre de partenariats avec des instituts d'art dans le monde entier et ses produits sont exposés dans plusieurs musées renommés dans le monde entier.

