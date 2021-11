CAMEROUN :: Yaoundé : Trait d'union la cave, seul endroit où déguster des vrais champagnes et bons vins français :: CAMEROON

Yaoundé la capitale politique du Cameroun a enfin une cave où déguster des champagnes, des vins et des degustatifs français d'origine et authentiques. "CAVE TRAIT D'UNION", est cet endroit. Le seul à Yaoundé, le seul au Cameroun.

Située derrière Usine Bastos ( face WWF ), un quartier très huppé et résidentiel de Yaoundé, la CAVE TRAIT D'UNION est le cadre idéal pour les amoureux des bonnes et filtrées dégustations. Un cadre agréable, paradisiaque et sécurisé. Un grand maître français et qui, a fait ses classes dans le secteur des champagnes et des vins en Hexagone : Monsieur CULLATI DAVID, Gérant de CAVE TRAIT D'UNION.

Des champagnes, des vins et des degustatifs venant directement de France, sans aucun intermédiaire. D'où leur authenticité et très grande qualité, dans un environnement camerounais marqué par l'arnaque des promoteurs de caves et autres circuits de joie qui, vendent des champagnes, des vins et des digestifs frélatés, au prix d'or. Heureusement que désormais, il y a CAVE TRAIT D'UNION. Une adresse à ne pas oublier. Et ce, d'autant plus que la cave a pour promoteur, un vaillant, valeureux et patriote Camerounais établi en France : Monsieur ACHILLE MPILLÉ. Un investissement considérable et important.

Rien que des champagnes pour votre bonheur.

Des champagnes demi sec, des champagnes fruités et des champagnes extra brut.

Dans les rayons de CAVE TRAIT D'UNION, un lieu qui allie luxe insolent, accueil chaleureux et convivial, professionnalisme du personnel, l'on ne résiste pas au :

FRENCH RIVIERA, Édition spéciale ICE 2006. Ce champagne exquis et délicieux se consomme avec glaçons ou des agrumes. Agréable et doux au palais. ROSÉ SAUVAGE : ROSÉ RARE ORIGINAL MILLÉSIME 2006; MILLÉSIME ROSÉ 2008; VINTAGE ( existe encore en fût de chaîne).

DES VINS

Les vins de côtes de province. Le CHABLIS (premier cru ); POMMARD 2018 JACK CRISSET. Des vins blancs de Bourgogne; des vins rouges de Bordeaux. VIEUX CHÂTEAU GAUBERT ; CUVÉE LA ROLLANDIÈRE;

LE LOUDENNE CHÂTEAU SAINT CHRISTOPHE ;

SAINT ÉMILION;

PIPER - HEIDSICK FRANCE, REIMS;

CHARDONNIER PINNOT NOIR.

LES DIGESTIFS

CLOS DE L'ORATOIRE des PAPES.

DES CHAMPAGNES GÉANTS pour réception de 40 personnes minimum

NABUCHODONOSOR;

PIPER- HEIDESIECK 15 L;

BALTAZAR, 12 L;

MATHUSALEM 6 L;

MILLÉSIME 2002;

COGNAC LHERAUD, dame Jeanne de 10 L ;

MAGNUM 1,5 L;

MAGNUM LUMINOV BRUTE ( pour boîte de nuit);

COGNAC LHERAUD, COGNAC COFFRET ADAM:

COGNAC VENUS PARADIS ;

COGNAC V.S.O.P:

LHERAUD, à consommer avec cigare cubain ;

LHERAUD COGNAC COFFRET X O, 40 ANS D'ÂGE ;

COGNAC L'OUBLIÉ 48. Une exclusivité LHERAUD

CAVE TRAIT D'UNION située derrière Usine Bastos à Yaoundé, c'est aussi une cave à cigares. On y retrouve des cigares FIDEL CASTRO, des cigares mexicains aussi.

Une charcuterie.

On peut y manger du caviar, du foie gras, la masse de foie, de la confiture, du jambon, du saucisson, du saumon, du fromage. Des amuse-gueules. Des jus naturels.

Et pour couronner ce lieu féerique, quoi de mieux que cette Grande Terrasse à l'air libre !

CAVE TRAIT D'UNION, C'EST L'EXCELLENCE À LA FRANÇAISE À YAOUNDÉ.

Nul n'a plus raison de se faire arnaquer à Yaoundé, en payant des champagnes et des vins frelatés au prix d'or. CAVE TRAIT D'UNION est désormais là, avec ses produits qui viennent directement des fabricants français, sans intermédiaire. Faites-y un tour ! C'est à Yaoundé, derrière Usine Bastos, face siège WWF.

Monsieur CULLATI DAVID, Gérant CAVE TRAIT D'UNION

" Je suis un Français habitant la région de Bordeaux en France. Je suis ici à Yaoundé depuis un mois, à la demande de Monsieur ACHILLE MBILÉ ( Promoteur de la CAVE TRAIT D'UNION, Ndlr). Je suis spécialisé dans la commercialisation des champagnes et vins, parce que j'ai travaillé pour de grandes maisons comme CHEVAL BLANC, BOURGOGNE. Pour moi, l'alcool est un grand moment de partage et de convivialité. J'invite donc tout le monde à venir découvrir notre drone situé derrière Usine Bastos. Nous avons une cave, et nous travaillons en exclusivité avec des produits super actifs. Pour ce qui est des champagnes, nous commercialisons des produits de deux maisons à la réputation établie : COGNAC et LHERAUD.

Et en termes de vins, BOURGOGNE et autres de la région de Bordeaux, avec des vins blancs aussi. Notre cave n'est pas une cave traditionnelle. Nous proposons tous les samedis, une dégustation pour que les gens puissent goûter nos produits, et repartir ensuite avec les bouteilles.

De plus, nous avons mis en place un club cigares où vous pouvez vous installer avec des amis, et fumer vos cigares. Il est aussi question de consommer surplace des achats à la bouteille. Nous ne sommes pas un bar. Il s'agit d'un lieu de luxe que je vous invite à visiter. Les Camerounais sont aujourd'hui à la recherche de nouveautés, et nous serons heureux, mon équipe et moi, à vous accueillir et à discuter avec passion de tous ces produits.

Sur l'authenticité et l'originalité de nos produits, la garantie est indéniable. Nous achetons directement aux propriétaires. Nous connaissons la famille LHERAUD qui est une famille basée sur le COGNAC. Et depuis 1680 qu'elle existe, sa réputation est allée glorieuse de génération en génération. Pour les champagnes, c'est le même processus. Nous achetons dans la maison mère, sans intermédiaire. Tous nos produits viennent donc directement de France.

Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, nous allons faire le plein de nos produits, pour la satisfaction de nos nombreux clients. "