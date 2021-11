LALIGA ULTIMATE CHALLENGE : STARTIMES DONNE LE TON DE LA COMPÉTITION AU CAMEROUN :: CAMEROON

Faisant des nombreux gagnants de superbes lots lors de son précédent jeu en partenariat avec LaLiga Santander, la filiale camerounaise de StarTimes, opérateur leader de télévision numérique en Afrique est de retour avec une nouvelle compétition: LaLiga Ultimate Challenge.

On se souvient que durant le dernier jeu organisé par StarTimes, LaLiga Ultimate Xpert, 7 chanceux s’étaient vus offrir plusieurs gadgets brandés LaLiga suite à leurs victoires. Mais ce n’était pas tout, un Grand Gagnant, Ulrich Assomou a été sélectionné à l’issu d’un tirage au sort effectué dans les pays où le jeu a été lancé à savoir le Cameroun, la Côte D’ivoire et la RDC, et aura la chance de s’envoler pour un voyage en Espagne tous frais payés !

LaLiga Ultimate Challenge, qui débute le 15 Novembre sur la page facebook de StarTimes, vient avec de nouveaux de challenges et des nouvelles chances pour tous les passionnés du foot et particulièrement du Championnat Espagnol. Les abonnés de StarTimes auront 2 occasions de tenter leurs chances à travers 2 challenges différents : Master Ball (poster une vidéo de soi en faisant des jonglages avec un ballon) et LaLiga Around The World (poster une photo originale de soi avec le maillot de son équipe favorite du championnat).

De nombreux lots sont à gagner: des ballons de foot LaLiga, des maillots des clubs du championnats, des trophés LaLiga Santander et la possibilité d’être tiré au sort parmi les autres compétiteurs des autres pays et gagner UN VOYAGE TOUS FRAIS PAYES EN ESPAGNE et profiter des activités inédites: rencontres avec les joueurs, participation en direct à un match de football de LaLiga et d’autres activités encore plus extraordinaires.