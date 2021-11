CAMEROUN :: Catastrophe de Gouache : Recasés dans le noir :: CAMEROON

Les sinistrés de ce drame réinstallés par le gouvernement manquent d’eau potable, d’énergie électrique et d’autres services de base indispensables pour mener une vie décente.

Triste ambiance dans la famille Tobou le mercredi, 10 octobre 2021. En cette matinée, les habitants de cette maison ont la mine triste. L’air affaibli. Ils doivent puiser au plus profond de leurs forces pour se déplacer. La faute aux mauvaises conditions de vie auxquelles ils sont contraints depuis leur recasement.

« Nous sommes tous atteints de la typhoïde à cause de la mauvaise eau du ruisseau que nous consommons. C’est la seule eau dont nous disposons », se plaint Evelyne Tobou, mère de 10 enfants. Selon ses propos, pour avoir de l’eau potable, il faut parcourir des kilomètres. Ce qui n’est pas aisé. Et ce n’est pas la seule difficulté à surmonter pour cette famille dont les membres doivent parcourir de longues distances pour se rendre au marché et à l’école. Ce qui n’est pas du tout évident pour les enfants. « Il faut en moyenne 500Fcfa de transport allez-et-retour pour trouver de l’eau du robinet et nous manquons très souvent d’argent. Ce qui nous oblige à boire l’eau du ruisseau », relate Evelyne, complètement fauchée depuis la catastrophe qui l’a dépouillée de ses moyens d’existence. Elle qui vivait du fruit du travail de la terre. « J’ai élevé mes enfants pendant 25 ans avec les revenus de mes trois champs de Gouache qui ont disparu. Je suis désœuvrée à présent. Je ne sais plus quoi faire », confie Evelyne, la mine triste.

A ces difficultés d’existence liées à la distance et à l’eau potable, vient se greffer le manque d’énergie électrique. Ce qui oblige les enfants à étudier dans la nuit, à l’aide de la lampe tempête ou des bougies. Au quartier Latsit-Loumpouo par Bamoungoum, situé dans le 3ème arrondissement de la ville de Bafoussam, où cette famille a été recasée, la vie n’est plus du tout la même. A l’instar des autres sinistrés de la catastrophe de Ngouatche, ces familles victimes de glissement de terrain survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 manquent de tout ou presque : pas d’eau potable, pas d’énergie électrique, entre autres.

Promesses non tenues

La famille vit dans une maison en chantier, faite en brique de terre. « Le gouvernement nous a donné à chacun une portion de terrain, 80 feuilles de tôles de 3 mètres et une enveloppe de 200 000fcfa. Nous étions obligés de faire un prêt à la réunion pour pouvoir faire quelque chose sur le terrain et venir y rester, en attendant d’avoir de l’argent pour continuer les travaux de construction », argue la mère de famille. En effet, après la catastrophe, le gouvernement et la maire de Bafoussam avaient conjugué leurs efforts pour trouver un nouveau refuge à ces sinistrés. « Le gouvernement du Cameroun avec le concours de la mairie de Bafoussam 3ème qui nous avait recensé, nous avaient appelés. On a commencé le partage par les sinistrés dont les membres de la famille sont décédés dans la catastrophe », rapporte l’enseignant de chimie de la section anglophone, en service au lycée bilingue de Koutaba, Fulbert Nguitio, par ailleurs sinistré.

Ses conditions de vie ne sont pas vraiment meilleures. Il dit avoir certes de l’énergie électrique depuis son installation, il y a quatre mois, mais de très mauvaise qualité. « Un particulier nous alimente en énergie électrique. Du coup, c’est impossible que nous puissions tous avoir la lumière. Et nous qui avons l’énergie souffrons de baisse de tension considérable », se plaint l’enseignant. Il ajoute qu’ils ne peuvent qu’utiliser quelques ampoules et mettre les téléphones à la charge. « Ce n’est pas possible de repasser les habits et seuls les écrans plats peuvent s’allumer ici, uniquement en journée. Pas dans la nuit », précise-t-il.

Reconstruction

Ce mercredi 10 octobre, l’enseignant vient de disposer sur le mur de sa maison en chantier un cinquième compteur divisionnaire pour l’une de ses voisines. « Malheureusement, plus on ajoute des personnes, plus il y a baisse de tension », regrette-t-il. Il émet par la suite le vœu que les promesses faites par le gouvernement se réalisent « Nous attendons des pouvoirs publics l’effectivité des projets de création des routes sur la partie B du site, d’électrification, de fourniture en eau potable », liste-t-il avant d’ajouter que tous ont été encouragés à occuper rapidement le site afin que ces projets soient accélérés.

Une autre sinistrée, Sorelle, mère de trois jeunes enfants, se bat pour nourrir sa progéniture. À l’entrée de son domicile encore en plein chantier, fait de brique de terre, elle a disposé une plaque qui indique qu’elle coiffe aussi bien les hommes que les femmes. D’ailleurs ce matin de mercredi, elle a entrepris de coiffer un de ses enfants à l’aide d’une tondeuse. « J’avais un salon de coiffure mixte à Gouache. Je l’ai perdu lors de la catastrophe. Depuis que je suis recasée ici, je continue à me débrouiller dans la coiffure mixte », déclare-t-elle avant de préciser que le manque d’eau et d’énergie électrique rend la vie maussade de ce côté-là.

« Même les établissements scolaires de nos enfants sont trop loin d’ici. Le fils de notre voisin a eu un accident en début de semaine alors qu’il rentrait des classes. Il a le plâtre au pied en ce moment », révèle-t-elle. En rappel, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, les habitants du quartier Gouache dans l’arrondissement de Bafoussam 3ème ont été surpris par un éboulement de terrain dû aux effets de l’érosion. Le bilan faisant état de 43 morts et de nombreuses autres victimes. Les habitants de Gouache, présenté comme zone à risque, seront déguerpis par la suite pour être recasés sur un lotissement communal de près de 30 ha.