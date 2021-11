CAMEROUN :: KoC est désormais Brand Ambassador de la boisson Chill :: CAMEROON

Les deux parties ont officialisé leur union vendredi dernier à Douala.

Les hommes de médias de la ville de Douala ont été réunis ce vendredi 05 novembre 2021 à l’hôtel prince de galles d’Akwa non pas pour « Chiller » mais pour une occasion spéciale.

KoC, artiste prolifique auteur de plusieurs tubes à succès est désormais Brand Ambassador de la boisson Chill.

Pour les Eric Voufo, le Brand Manager de la marque Chill, cette signature est une suite logique après la chanson « Chill » de l’artiste Ko C. la signature sonne donc comme une évidence dans la mesure où les deux parties s’appréciaient déjà.

Pour l’artiste Ko C « Chill est vraiment la marque de boisson avec laquelle j’ai voulu collaborer et cela s’est fait d’abord avec le projet de la chanson et maintenant avec cette signature ». Devant les hommes et femmes de médias, il a tenu à préciser que la collaboration avec la marque Chill va au delà des chansons. « Nous avons des projets sur la sensibilisation de la jeunesse et pleins d’autres aspects sur lesquels la marque pourra m’accompagner » explique-t-il en retour l’artiste sera présent pour toutes les activations de la marque Chill.

il faut dire que Chill est une boisson aromatisée et faiblement alcoolisée qui s’adresse à une cible jeune et branchée comme le public de l’artiste Ko C.

Cette cérémonie de signature était aussi l’occasion pour les responsables de la marque Chill de récompenser les finalistes du challenge Chill lancé par l’artiste sur ses réseaux sociaux. Des chèques de 50, 150 ,et 200 mille leur ont été remis séance tenante alors que le vainqueur a lui reçu un chèque d’un million de francs de l’artiste KoC.

La cerise sur gâteaux de cette conférence transformée en véritable Chilling a été le lieu du dévoilement en direct du nouveau clip de l’artiste KoC intitulé « La galère ».