CAMEROUN :: Yaoundé Les recettes enivrantes du « Bili Bili » :: CAMEROON

Boisson locale brassée traditionnellement à base de maïs, sorgho, et du mil, ses prix abordables, et son goût exceptionnel selon les nombreux consommateurs, attirent du beau monde.

Lundi 21 septembre 2021, il est 19h à Tsinga Elobi, quartier malfamé situé dans l’arrondissement de Yaoundé II. Ça grouille de monde comme à l’accoutumée.

Derrière des vannes réservées aux déménagements stationnés dans un coin non loin du trottoir, un attroupement attire la curiosité. Autour des vendeuses du « Bili bili » qui prennent le pouvoir le temps d’une soirée, des hommes et quelques femmes dégustent fièrement cette mixture conçue localement.

Sur cet espace en pleine air, les consommateurs se recrutent dans tous les rangs sociaux. Ce au regard des prix de cette boisson qui fait courir la clientèle. Maware, tenancière d’un comptoir de « bilibili » et doyenne des lieux nous explique volontiers le processus. « La fabrication se fait à base du mil, sorgho et maïs. Laissez fermenter pendant un minimum de trois jours avant de passer à la consommation. Les prix varient entre 500Fcfa et 1000Fcfa en raison d’un sceau de deux à trois litres », développe-t-elle.

Malgré un taux élevé d’alcool environnant 45 degrés, plusieurs camerounais et autres ressortissants des pays voisins ont fait de cette boisson leur préférée. « En cette période de fraicheur, je consomme le Bili bili pour me réchauffer l’organis- me.

Par ailleurs, il est une boisson réservée uniquement aux hommes et interdite aux apprentis consommateurs », confie Birwe Paul, fidèle consommateur. Chiffre d’affaires Ambiance similaire au lieu-dit « Montée Aurore », où consommateurs et vendeurs ne voient pas le temps s’écouler. Entre calebasse pleine (assiette traditionnelle) servant de verres et autres verres de grande contenance, la vendeuse avoue faire un bon chiffre d’affaires. « Le Bili bili selon certaines personnes, est une boisson assez prisée, par certains ressortissants du septentrion et davantage par les ressortissants des pays voisins à l’instar de la Rca et le Tchad.

Par jour, je parviens à vendre un minimum de 50 à 60 litres, ce qui vaut pratiquement une recette de 35 000 à 40 000 Fcfa pour une soirée », poursuit Maiware, doyenne. Au-delà du « bilibili » qui s’écoule à une vitesse V, le reporter découvre également d’autres commerces tels que la vente du « le harki », boisson locale plus alcoolisée que le « bilibili », la vente de la viande grillée et même bouillie, le couscous de riz et des feuilles de gombo, des repas prisés dans la partie septentrionale du pays.