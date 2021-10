CAMEROUN :: La Mairie de Douala 1er décroche un financement de 2milliards et demi de l’Union européenne :: CAMEROON

L’« UNESCO héritage for sustainable city » est le projet de la commune de la Douala 1er qui a séduit les responsables de l’Union européenne.

Il a été présenté ce 26 octobre à Douala devant un parterre d’invités prestigieux.

Initié au profit des villages, des populations, de la diaspora, des populations immigrés, du personnel municipal, des conseillers municipaux et des populations camerounaises de l’Arrondissement de Douala 1er, le projet USC vise, d’après Jean Jacques Lengue Malapa, «à promouvoir un développement urbain intégré de Douala 1er, l’ériger à l’école des bonnes pratiques sur la planification stratégique, le développement durable, et les Objectifs du développement durable, et faire de Douala 1er une commune pro-active en développement durable». Avec un budget 2021 évalué à 2,7 milliards de FCFA, la Mairie de Douala 1er entame incontestablementun tournant décisif de son histoire.

Le partenariat CAD/UE débouchera concrètement sur l’élaboration de l’Agenda 21 local de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er suivant les orientations de l’Agenda 2030, celui de 2063 institué par l’Union Africaine (UA), le nouvel Agenda urbain d’Onu habitat, ainsi que les agendas 21 scolaires, ou l’introduction du dossier de proposition d’inscription du quartier Bonanjo et son port colonial dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, au Service du patrimoine mondial à Paris.

D’après le Pr. Esso Elame, Project Manager du projet USC, «Douala 1er reste le cœur historique de Douala et du Cameroun. Le projet USC vient valoriser l’historique, le culturel, l’économique, le social et l’environnemental. Il revêt une importance capitale», s’est-il exprimé. A travers le projet USC, la Mairie de Douala 1er va arrimer ses services municipaux à la gouvernance standard des municipalités en lien avec les ODD et le nouvel Agenda urbain de l’Onu Habitat, verra la création des bureaux communaux d’accès aux logements décent pour les couches défavorisées de la CAD 1, et pour la promotion des industries créatrices.

S.E Philippe Van damme , l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Cameroun indique qu’il «veillera scrupuleusement à la réalisation du projet, aussi qu’il souhaite également l’accompagnement de la Mairie de Douala 1er par le Feicom et l’Etat du Cameroun».

L’un des pans importants du projet USC est incontestablement la construction d’une briqueterie municipale qui produira, selon les prévisions, 30.000 parpaings par jour.

Étendu sur une période de 4 ans (2021-2025), le projet USC a reçu l’appui financier du Ministère de l’économie, du plan et de l’aménagement du territoire (Minepat) à hauteur de 270 millions de FCFA, suite à un accord avec la CAD 1. Les fonds de contrepartie de la Mairie se fixent à 464 millions de FCFA. Des démarches seront par ailleurs engagé afin que Douala 1er soit inscrit dans le patrimoine mondial de l’Unesco à l’instar de Saint Louis au Sénégal.