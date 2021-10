CAMEROUN :: Jean Guy Wandji Nkuimy: « Grâce à nous, le fulfuldé est enseigné à Libermann » :: CAMEROON

Six mois après sa création, l’association Libermann 567 (promotions entrées en sixième en 1975, 1976 et en 1977) vient de finaliser la mise sur pied de son tout premier projet dans le domaine de l’éducation culturelle avec le collège qui les a formés. Au cours de la cérémonie de signature de la convention, le 19 octobre dernier, les anciens camarades séparés pour certains depuis 40 ans, se sont retrouvés dans un climat de convivialité. A cette occasion, la rédaction de Camer.be a pu rencontrer Monsieur Jean Guy Wandji Nkuimy, président de l’association Libermann 567. Lisez plutôt

Libermann 567 a signé il y a quelques jours, une convention avec le collège Libermann pour l'enseignement du fulfulde dans ses programmes. Pourquoi la fixation sur cette langue au moment où le tribalisme fait débat au Cameroun ?

Il se trouve simplement que l’un de nos camarades nous a fait remarquer qu’aucune langue soudano sahélienne n’est enseignée à Libermann. Nous nous sommes concertés pour réparer cette injustice qui date depuis l’enseignement des autres langues nationales au collège Libermann. Nous déplorons le tribalisme qui s’est développé dans notre pays pourtant nos éducateurs avaient anticipé l’enseignement de ces langues justement pour juguler le tribalisme parce que l’apprentissage d’une langue que la vôtre est un pas important vers l’intégration. L’association a bon espoir que cette initiative d’introduction de l’enseignement du fulfulde fasse tache d’huile pour les autres établissements au Cameroun. La langue fulfulde est une langue camerounaise et internationale très structurée qui pourrait être la langue parlée dans toute l’Afrique de demain.

L'association s'engage à prendre en charge l'enseignant devant dispenser les cours. Avez-vous vous déterminé un temps pour cette prise en charge ?

Non nous n’avons pas déterminé le temps. Au niveau de l’association tant que Libermann n’arrêtera pas la convention signée nous serons partant pour prendre en charge l’enseignant. Il a commencé les cours le jeudi 21 octobre dernier. Nous avons mis à la disposition du collège de quoi le prendre en charge toute l’année. Et nous en sommes fiers.

Comment avez-vous réussi à convaincre les responsables dudit collège quand on sait que c'est un établissement confessionnel catholique et qui a ses valeurs propres ?

Nous avons eu beaucoup de mal à convaincre les dirigeants très rigoureux et très procéduriers pour valider un nouvel enseignement. Il fallait passer par des étapes de validation très rigoureux et longs pour aboutir à ce résultat. Nous partions avec une petite avance d’être des anciens élèves de Libermann. Très déterminés, nous n’avons rien lâché malgré les multiples étapes qu’il fallait traverser et surtout trouver les solutions aux questions posées par l’établissement, par exemple concernant la recherche d’un enseignant de qualité qui remplisse tous les critères multiples et des critères de pérennité de l’association partenaire, Tabital Pulaaku Cameroun, à trouver d’autres enseignants au cas où le besoin se ferait ressentir. Je profite de l’occasion pour remercier le recteur du Collège Libermann, son équipe et l’association T, sans oublier mes camarades qui ont œuvré pour le compte de l’association Libermann 567 afin d’avoir cet aboutissement heureux. Grâce à nous, le fulfuldé est enseigné à Libermann.

L'assemblée générale tenue une semaine avant était-elle en filigrane pour préparer cette convention ?

En effet, l’AG tenue à l’hôtel Akwa de Douala, le 17 octobre dernier préparait en quelque sorte entre autres, la signature de la convention avec le collège. Il y avait d’autres sujets sur la table, puisque nos adhérents disséminés dans le monde devaient être informés, valider la signature de cette convention et me donner tous les pouvoirs pour la signer.