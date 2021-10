CAMEROUN :: LA QUATRIÈME ÉDITION DU PRIX DE L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP EN SANTÉ POINTE À L'HORIZON :: CAMEROON

Sous le co-parrainage du Ministère de la Santé publique et du Ministère de la Communication, le groupe ÉCHOS SANTÉ organise le 18 novembre 2021 à l'hôtel Djeuga de Yaoundé, la 4 ème édition du Prix de l'Excellence du Leadership en Santé au Cameroun.

L'événement qui porte la signature du quotidien leader spécialisé sur des questions de santé, s'inscrit dans le but d'encourager et primer les professionnels de la Santé qui s'illustrent de façon significative dans l'amélioration du système sanitaire au Cameroun en général et dans la lutte contre la covid-19 en particulier.

Cette autre édition articulée autour du thème " Célébrons les acteurs de la Santé en Contexte de Covid-19 au Cameroun" est riche de 12 catégories pour 80 lauréats à l'instar de formation sanitaire publique, formation sanitaire privée, service de santé, force de sécurité et de maintien de l'ordre dans le secteur de la santé, société civile, média, médecine traditionnelle, prix assurance maladie, diaspora Camerounaise, prix de l'innovation médicale, prix spéciaux et prix de leadership féminin en Santé.

Accueil, propriété, qualité de prise en charge et gouvernance constituent les critères arrêtés par le ministère de la santé, appliquables dans toutes les catégories.

Pour toutes souscriptions aux offres de partenariat afin de contribuer à la réussite de cette grande messe des awards de la Santé, le comité d'organisation placé sous la présidence de Joseph Mbeng Boum, contactez les adresses suivantes; 694 81 99 37/672 50 00 93.