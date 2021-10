CAMEROUN :: Cybercriminalité : Ils arnaquaient les demandeurs de passeport en ligne :: CAMEROON

Deux suspects accusés d’avoir créé de faux comptes ont été interpellés par les éléments de la brigade d’enquête du cabinet du délégué général à la Sûreté nationale.

Deux présumés cybercriminels (un enseignant d’informatique et un étudiant en informatique) sont accusés de faux en écriture publique et authentique, d’escroquerie et usurpation de titre et d’identité. Ngwa Eugene Nyambi, 22 ans et Luccin Gordan Nguefack Awoukeng, 23 ans ont été interpellés respectivement les 2 et 6 octobre 2021 à Yaoundé par les éléments de la brigade d’enquête du cabinet du délégué général à la Sureté nationale.

On leur reproche d’avoir créé deux faux comptes pour arnaquer les citoyens en leur promettant les services liés à l’établissement des cartes nationales d’identité et des passeports. Ces deux individus ont créé deux faux sites et pages Facebook qu’ils ont frauduleusement attribué à la Délégation générale à la Sûreté nationale (DGSN). Dans ces sites, ils invitaient les citoyens qui sollicitaient leurs « services » à transférer via lesdites adresses les photos, les signatures et une certaine somme d’argent.

Ils procédaient de la même manière pour ce qui est de la fausse page Facebook créée au nom de la Délégation générale à la Sûreté nationale pour l’établissement des passeports. Au lieu de se limiter aux pièces d’identité, les présumés cybercriminels prétendaient aussi délivrer les permis de conduire aux « usagers ». Chose curieuse étant donné que l’établissement des permis de conduire ne relève pas de la DGSN mais plutôt du ministère des Transports. Pour le mois de septembre 2021, les deux numéros de téléphone avec lesquels ils invitaient leurs « usagers » à déposer de l’argent ont reçu une somme de plus de 2 millions Fcfa. Les deux présumés arnaqueurs seront déférés devant le procureur pour répondre de leurs actes.

Pour ce qui est de la Délégation générale à la Sûreté nationale, elle profite de cette situation pour inviter le public d’éviter de se faire arnaquer. Afin de moderniser les services de la police camerounaise, le Centre national de production des titres identitaires pour les cartes nationales, les cartes de séjour et cartes de résidents a été créé par la DGSN. Il y a également eu récemment la création du Centre national des passeports. Étant à l’ère de la modernité, la DGSN a mis à la disposition du public des numéros WhatsApp pour ce qui concerne la production des cartes d’identité afin que les usagers puissent avoir les informations nécessaires sur leurs cartes d’identité. Il s’agit des numéros 660 19 29 et 68 et le 681549864. Pour ce qui concerne les passeports, la procédure d’enrôlement en ligne a été mise en place pour éviter les longues files d’attente.