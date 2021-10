Anie EKEME NNKAKEY et Christian Njankouo, deux Camerounais à de hautes fonctions à UBA :: CAMEROON

L’annonce de la nomination de deux cadres supérieurs de la filiale camerounaise du Groupe bancaire nigérian dans deux filiales sœurs d’Afrique a été faite récemment par le Directeur Général du Groupe, Kennedy Uzoka.

En effet, Anie EKEME NNKAKEY et Christian Njankouo présideront désormais aux destinées des filiales du Groupe enRépublique Démocratique du Congo et au Tchad, respectivement comme Directrice Générale de la filiale UBA RDC et Directeur Général Adjoint de la filiale du Tchad, cumulativement avec ses fonctions de Directeur Région CEMAC du segment des institutions publiques.

Avant sa nomination, Anie Nnkakey était Directrice de la Banque des Particuliers chez UBA Cameroun. Durant ses 21 années d’expérience dans l’industrie bancaire, elle a tour à tour occupé les fonctions de Directeur de la Banque des Particuliers, Directeur Régional, Chef d’Agence, Directeur de la Banque des PME et Analyste de crédit.

Titulaire d’un MBA de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au Canada et d’une Maîtrise en Analyses économiques de l’Université de Douala au Cameroun, elle aura pour principale mission de piloter le développement et la croissance de la filiale RD congolaise du Groupe.

Christian Njankouo, quant à lui, était avant sa nominationDirecteur des Institutions publiques chez UBA Cameroun. Cumulant plus de 20 années d’expérience bancaire, il avait à sa charge la supervision de plusieurs agences à Yaoundé et Douala, outre la gestion du segment des institutions publiques pour l’ensemble de la filiale.

Christian est titulaire d’un Master en Finance publique (Ministère des Finances/Universitéde Yaoundé II), d’unExecutive Masters of Science in Finance and Organisational Management(KEDGE Business School, Marseille, France) et d’un Master en Sciences de Gestion (Université of Yaoundé II).

Ces nouvelles nominations viennent ainsi accroître le nombre de cadres supérieurs camerounais occupant des hautes fonctions au sein du Groupe. Il faut citer pour s’en félicite rMartin Che, Directeur Régional des zones Afrique Orientale et Australe, et Vincent Nguimbock, Directeur Général de la filiale UBA au Congo Brazzaville.

D’après le Directeur Général du Groupe, Kennedy Uzoka, ces nominations rentrent en droite ligne de la stratégie ambitieuse du Groupe UBA qui consiste à confirmer sa position de leader dans le marché, tous segments confondus. D’autres nominations ont été annoncées au sein du Groupe et les heureux promus ont pour la plupart pris effectivement fonction depuis le 1er octobre 2021.

Le Groupe UBA est présent dans 20 pays en Afrique, mais aussi en France, au Royaume-Uni et aux États Unis d’Amérique.