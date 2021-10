CAMEROUN :: HONORE ALIGUENA MANIFESTE DEVANT LE BUREAU EXÉCUTIF DU PREMIER MINISTRE ANGLAIS BORIS JOHNSON :: CAMEROON

Le 1er Octobre 2021, l’activiste et militant des droits de l’Homme HONORE ALIGUENA qui avait fait la une des journaux en 2019 au CAMEROON était vu à Londres devant la résidence et le bureau exécutif du Premier Ministre Anglais Boris JOHNSON situé au 10 DOWNING STREET à Londres accompagné de centaines d’autres activistes entrain de manifester contre ce qu’il appelle ” Le génocide silencieux” dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest de notre pays.

L’activiste HONORE ALIGUENA, connu pour son combat contre le régime de Yaoundé, semble déterminé à exposer les atrocités et des violations des droits de l’Homme dans les régions du CAMEROUN actuellement en guerre, c’est ainsi qu’on l’a vu devant le bureau exécutif du Premier Ministre Anglais tenant de pancartes sur lesquelles étaient écrit: “ A silent genocide is taking place in South west and Northwest CAMEROON perpetrated by dictator Paul Biya” et une autre appelant le Premier Ministre Anglais à arrêter l’actuel génocide au Southern Cameroons sur laquelle était écrit: “ Boris JOHNSON stop the ongoing genocide in SouthernCameroons. ”

Depuis le début de cette crise en fin 2016 qui a déjà fait plus de 3000 Camerounais morts, approximativement 700 000 déplacés, presque 60 000 réfugiés au Nigeria voisin et 2 millions de Camerounais en besoin d’assistance humanitaire, elle est entrée dans une nouvelle phase d’attaques accrues contre les civils. Plus la crise persiste, plus les civils seront les victimes.

Le plus grand risque actuel auquel est confronté les civils est que la crise se prolonge car les deux parties refusent de rechercher une solution politique. Avec le gouvernement fixé sur une victoire militaire et les séparatistes armés fixés sur l’indépendance, il n’y a aucune voie évidente vers une solution pacifique négociée de la crise.

Et tant que cette situation persiste, les civils courent un risque immédiat d’atrocités, des atrocités que dénoncent l’activiste HONORE ALIGUENA qui a toujours accusé les forces de sécurité Camerounaises de violations des droits de l’Homme, de torture, d’être entrées de force dans des maisons et tuer des habitants, d’avoir rassemblé et abattu des villageois, incendier et raser des villages soupçonnés d’abriter des séparatistes. Des accusations qui irritent le régime de Yaoundé. Cette manifestation de l’activiste au 10 DOWNING STREET à Londres ne laissera certainement pas indifférent le régime de Yaoundé.