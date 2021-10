MONDE ENTIER :: Cette semaine en LaLiga :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, du premier entraîneur licencié à une course au titre très serrée.

Ce fut une semaine avec de nombreuses histoires en LaLiga Santander, avec notamment l’affiche entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelona, sans oublier un record battu à Bilbao, la dernière liste de la sélection espagnole et le premier entraîneur licencié.

Trois équipes à égalité en tête

C’est très serré en haut de LaLiga Santander, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et la Real Sociedad étant à égalité en tête avec 17 points. Le Sevilla FC aurait pu les rejoindre mais les Andalous ont subi leur première défaite, sur le terrain de Granada CF, et restent à 14 points.

Lemar et Suárez subliment l’Atleti face au Barça

La grosse affiche du week-end a eu lieu à l’Estadio Wanda Metropolitano samedi soir entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelona. Les Colchoneros ont gagné 2-0, Thomas Lemar ouvrant le score puis Luis Suárez inscrivant un but contre son ancienne équipe. Jusqu’à la saison dernière, Diego Simeone n’avait jamais battu le FC Barcelona en LaLiga Santander, mais son équipe reste désormais sur deux succès consécutifs contre cet adversaire.

Un premier point pour Getafe CF

Getafe CF a finalement pris un point, accrochant la Real Sociedad 1-1 à domicile. Les Azulones avaient subi sept défaites en sept journées pour débuter cette saison mais peuvent désormais regarder vers l’avant.

Iñaki Williams dépasse Larrañaga

Iñaki Williams de l’Athletic Club a établi un record incroyable vendredi soir lors de la victoire 1-0 contre le D. Alavés. Williams a désormais disputé 203 rencontres consécutives en LaLiga Santander pour le club basque. Il n’a pas loupé un seul match de l’Athletic Club depuis le 20 avril 2016. Le précédent record appartenait à Juan Antonio Larrañaga avec 202 matches de suite.

Une grosse victoire pour le RCD Espanyol

Le RCD Espanyol a célébré une impressionnante victoire 2-1 face au Real Madrid devant ses supporters au RCDE Stadium, la première victoire face à un leader de LaLiga Santander dans leur nouveau stade. Les buteurs ont été Raúl de Tomás et Aleix Vidal lors de cette journée mémorable pour les Pericos.

Levante UD et Paco López se séparent

Un mauvais début de saison 2021/22 a contraint Levante UD à se séparer de l’entraîneur Paco López. L’ancien joueur de Levante UD et entraîneur des jeunes était arrivé à la tête des seniors en 2017/18, permettant miraculeusement aux Granotas de se sauver, avant de finir aux 15e, 12e et 14e places les saisons suivantes. Avant qu’il soit licencié, seuls Diego Simeone et Álvaro Cervera étaient en poste depuis plus longtemps que lui sur un banc de LaLiga Santander. Lopez part avec deux incroyables records : il est l’entraîneur avec le plus de matches et de victoires pour Levante UD dans l’histoire de LaLiga.

La recrue estivale Danjuma brille

La recrue de Villarreal Arnaut Danjuma surprend LaLiga Santander. L’ailier néerlandais a marqué les deux buts de son équipe lors de la victoire 2-0 contre le Real Betis. Il en est désormais à quatre buts en six apparitions dans l’élite espagnole, sans oublier son but en Ligue des champions contre l’Atalanta. Apparemment, Villarreal a fait une bonne affaire.

Le premier match de Vicente Iborra en 2021

Une autre bonne nouvelle pour Villarreal CF avec le retour de blessure de Vicente Iborra. Le milieu n’avait plus joué depuis sa rupture d’un ligament du genou le 13 décembre 2020 face au Real Betis et il a pu retrouver les terrains contre ce même adversaire ce week-end.

Gavi sélectionné avec la Roja

Luis Enrique a dévoilé la liste de l’Espagne pour le Final Four de Nations League et la surprise est venue de la convocation de Gavi, le joueur de 17 ans du FC Barcelona. Le talentueux milieu a disputé 5 matches en LaLiga Santander cette saison et a déjà impressionné les observateurs, dont l’entraîneur de La Roja.

La présentation des Ambassadeurs de LaLiga 2021/22

LaLiga a organisé une présentation de ses Ambassadeurs pour la saison 2021/22 à Madrid la semaine dernière, Gary Lineker étant une nouvelle recrue dans une équipe de stars composée de Gaizka Mendieta, Fernando Morientes, Ismael Urzáiz, David Albelda, César Sánchez, Carles Puyol, Fredéric Kanouté, Christian Karembeu, Milinko Pantić, Robert Pires, Diego Forlán, Steve McManaman, Marcos Senna, Vero Boquete, Xavi Hernández, Luis García, Carlos Valderrama, Julio Baptista, Aintzane Encinas, Samuel Eto'o, Patrick Kluivert, Xabi Prieto, Fernando Redondo, Fernando Hierro, Jose Maria Gutierrez, Denilson, Anaïr Lomba, Aritz Aduriz, Paulo Futre et Javier Mascherano.