CAMEROUN :: Vincent Aboubakar et Zambo Anguissa, deux anciens qui couvent la nouvelle génération :: CAMEROON

Le foot camerounais revivra-t-il son âge d’or ? Cette période qui a vu des talents camerounais faire le bonheur de top clubs européens. Samuel Eto’o à l’Inter Milan après le Barça, Joël Matip à Schalke, Assou Ekoto à Tottenham, Alexandre Song à Arsenal…Cette époque où l’équipe nationale du Cameroun était une constellation de grandes stars, est passée depuis des lustres ; place désormais à une jeunesse moins représentée dans les grands clubs mais portée par la même envie de gagner que les anciens. On dit que cette jeunesse doit être audacieuse et ambitieuse pour s’accommoder à l’ADN de l’équipe nationale du Cameroun. Ils n’ont pas encore coché toutes les cases de l’exigence nationale toujours aussi élevée, mais ils forment progressivement un bon collectif dans lequel fondent les individualités. Cette nouvelle génération couvée par Vincent Aboubakar et Zambo Anguissa, ne fait pas rêver tant que ça. Elle croit néanmoins en elle, au travail, et au sens du sacrifice, car certains de champions d’Afrique 2017 y sont encore pour aider les plus jeunes à mieux s’intégrer dans le noyau.

Vincent Aboubakar, l’inusable attaquant assis sur deux générations

Le Cameroun est en quête d’un renouveau insufflé par de nouveaux joueurs qui ne se contentent pas que de leur talent, mais prêts à se sacrifier, à donner plus qu’ils ne le peuvent pour l’honneur du pays. Alors que l’explosion de Mbeumo à Brentford semble une lueur d’espoir pour le quintuple champion d’Afrique, personne ne doute, par ailleurs, que la forme des vétérans sera décisive dans les défis qui attendent le Cameroun sur le continent. Et qui dit vétérans dit évidemment l’inusable attaquant Vincent Abubakar, fer de lance des Lions, assis sur deux générations ou même 3. Il est là depuis 2010, il a côtoyé Eto’o, il a gagné avec Basogog en 2017 et il est encore là aujourd’hui.

Aboubakar à l’approche du crépuscule mais toujours important

Actuellement perdu dans le modeste club turc de Hatayspor, l’ancien du FC Porto n’a pas tiré un trait sur la sélection. Du haut de ses 33 ans et de son expérience inqualifiable, il a hâte de procurer de derniers frissons aux supporters camerounais lors de la CAN 2025, mais aussi se battre pour ramener le Cameroun à la Coupe du Monde et la marquer à nouveau de son empreinte comme ce fut le cas en 2022, au Qatar. Au Mondial 2022, le Cameroun était devenu la première nation africaine à battre le Brésil en compétition, c’était, faut-il le rappeler, grâce à un but de Vincent Aboubakar dans les arrêts de jeu pour sceller une historique victoire (1-0) des Lions sur la Seleçao au soir du 02 décembre 2022. Les matchs des Lions Indomptables déchainent des passions et génèrent des émotions insoutenables, où que vous soyez, retrouvez les évènements sportifs et matchs du Cameroun ici.

Zambo Anguissa, leader silencieux et colonne vertébrale de l’équipe

Doté des qualités techniques hors pair et d’une vision de jeu rare, Franck Zambo Anguissa est devenu un pion important de la sélection camerounaise alors qu’il se rapproche de la trentaine. Le joueur de terrain du SSC Napoli est une valeur sûre pour le milieu de terrain du Cameroun. Il s’occupe presque de tout ; récupérer, organiser, distiller des passes aux attaquants… Tout ça avec une sobriété et une facilité déconcertante. Arrivé en sélection en 2017 après le sacre historique des Lions Indomptables au Gabon, Zambo Anguissa a pris ses marques, acquis du caractère pour porter le costume de leader que se recherche le Cameroun.

Un parcours de vaillant et une expérience de grand

Même s’il n’a encore rien gagné avec le Cameroun, Anguissa jouit d’un parcours qui lui confère un statut différent et les atouts pour être une référence pour la nouvelle génération. De passage à Marseille, à Fulham, à Villareal et actuellement à Naples, le natif de Yaoundé a joué dans 4 de 5 Ligues majeures du vieux continent. Une riche expérience qu’il met constamment au service du collectif, afin de tirer ses coéquipiers de la sélection vers le haut.

Le chantier de Marc Brys

A 11 mois de la CAN Maroc 2025, le Cameroun se bat à construire une équipe qui saura défendre valablement ses couleurs et son honneur au Royaume Chérifien. En plus des anciens comme Christian Basogog, meilleur buteur de la CAN 2017, Moumi Ngamaleu, Vincent Aboubakar, deuxieme buteur de l’histoire de la sélection, André Onana…, Marc Brys dispose des jeunes pleins de fraicheur à l’image de Bryan Mbeumo, Carlos Balega, Junior Tchamadeu pour ne citer qu’eux. Ces derniers arrondissent ce mix susceptible d’exister au sein de l’équipe pour des résultats probants. Les binationaux comme Danny Namaso (24 anss) du FC Porto, Dina Ebimbe de l’Entracht Francfort, autre Valentin Edoa du Stade de Reims, devraient renforcer la tanière des Lions, en prévision de la CAN mais également des éliminatoires de la Coupe du Monde dont les 6 journées restantes se joueront toutes au cours de cette année 2025.

Conclusion

Avec une bonne organisation de la Fédération et un travail sérieux de la part du sélectionneur, avec intelligence et stratégie, le Cameroun ne manquerait de présenter une impressionnante et redoutable équipe dans les prochains mois. Et ceux qui aiment peuvent parcourir dès maintenant African-football.com pour rester à jour des actualités du football camerounais, de ses acteurs au pays comme dans la diaspora.

.